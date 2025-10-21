Сергій Кравченко в подкасті Дениса Бойка: дзвінок Суркіса, спілкування з Кварцяним, зникнення "Дніпра"

Денис Бойко та Сергій Кравченко

У новому випуску YouTube-шоу Дениса Бойка – асистент головного тренера "Полісся" Сергій Кравченко. Він розповів про етапи ігрової кар'єри, образи керівництва "Ворскли", мрію зіграти за збірну й роботу тренера.

Дивіться повний випуск тут або у плеєрі нижче.

"Я потрапив у футбол від народження": початок кар'єри гравця

Сергій народився у сім'ї футболіста Сергія Кравченка, тож змалечку був занурений у спорт, а в шість років пішов до футбольної школи "Шахтаря". Згодом, коли клуб створив академію, яка збирала найкращих гравців з усієї України, Сергій вирішив перейти до "Металурга". Розумів, що там не сидітиме на лавці запасних.

"Коли був маленький, я вірив, що буду грати в "Барселоні". Потім зрозумів, що це космічний рівень".

У 17 років футболіст, за порадою батька, почав шукати варіанти гри за кордоном. Зокрема їздив на перегляди до "Наполі" та "Шальке". Згадує, що зіграв непогано, але тренер в Неаполі порекомендував ще походити до зали, а в "Шальке" обіцяли перетелефонувати пізніше.

"Я досі номер не міняв, чекаю на дзвінок з "Шальке"", – жартує Сергій. Також додає, що в Європі його вразив високий технічний рівень гравців: неможливо було одразу зрозуміти, хто на якій позиції грає.

Під час пошуку можливостей закордоном Сергій Кравченко продовжував грати в українських футбольних клубах: "Моноліті", а згодом "Шахтарі-2" і "Шахтарі-3". Згадує й свою першу заробітну плату: 200 доларів на місяць.

"Футбол прекрасний: грати може і швидкий, і не швидкий, і високий, і маленький. Це круто: у кожного свої якості й у футболі ти можеш їх проявити".

"Я заграв у футбол у 22 роки": "Карабах"

2005 року Денис Соколовський, друг Сергія, запропонував йому поїхати на перегляд до "Карабаха". Після першого матчу футболіст підписав контракт з азербайджанським клубом.

"Це був не той "Карабах", що зараз. Дуже скромна команда була".

Кравченко повернувся до України через пів року. Ділиться, що в Азербайджані йому пропонували спробувати себе в інших командах і зарплатню 10 000 доларів, а також запитували про бажання грати в місцевій збірній, хоч офіційних пропозицій не було. Футболіст відповів, що мріє грати за збірну України.

"За три роки у "Ворсклі" я жодної гри не провів в запасі": розвиток кар'єри після повернення до України

Від початку 2006 року Кравченко приєднався до "Ворскли". В березні дебютував у вищій лізі чемпіонату України в матчі проти "Чорноморця". Після цієї гри Сергій Кравченко й Григорій Ярмаш отримали запрошення до національної збірної України. За неї футболіст провів 10 матчів і забив один гол.

Перші дві гри Кравченка за збірну – товариські матчі з Нідерландами й Швецією, які готувалися до чемпіонату Європи. Під час гри з Нідерландами футболіст вийшов на 20 хвилин. Згадує: тоді не хвилювався, адже з рахунком 0:3 шансів на перемогу в української збірної вже не було.

"Я думав: навіть один матч зіграю за збірну – це вже круто. Це мрія і підтвердження того, що ти чогось досяг у житті".

Товариський матч зі Швецією, навпаки, виявився успішним. Не зважаючи на те, що основні гравці збірної були у відпустці, українська команда перемогла з рахунком 1:0. Після матчу Сергію Кравченку запропонували контракт у київському "Динамо". Також були пропозиції від донецького "Металурга" й "Шахтаря".

Обра́зи "Ворскли" й лавка запасних у "Динамо"

На зустріч з керівником "Динамо" Сергій Кравченко вирушив наступного дня після власного весілля. Тоді погодили заробітну плату розміром 500 тисяч доларів на рік, але не змогли підписати контракт, адже Сергій ще пів року повинен був відіграти у "Ворсклі". Суркіс пропонував полтавському клубу за футболіста значну суму, але "Ворскла" відмовилася.

"Вони могли відбити всі попередні зарплати мені".

Від початку 2009 року Сергій Кравченко перейшов до "Динамо". Футболіст згадує конкуренцію у клубі: він грав у складі на зборах, виходив на ротації, заміни, але на важливі матчі проти "Шахтаря" чи "Металурга" не потрапляв. Через це навіть ходив грати за другу команду клубу.

"Я зрозумів, що я просто не щасливий. І 100% вирішив йти з "Динамо"".

Усього за "Динамо" Кравченко провів 16 матчів, того ж року перейшов до "Дніпра".

Понад десятиліття у дніпровському клубі: тренери, трансфер до "Волині" й створення "Дніпра-1"

У "Дніпрі" Сергій провів майже 12 років. Кравченко розповів про досвід роботи з трьома тренерами клубу, особливості їхнього підходу до тренування команди й гру в Луцьку. Також поділився, чому 2017 року перейшов до "Дніпра-1".

Співпраця з дніпровською командою закінчилася неочікувано: 2020 року Сергію Кравченку повідомили, що на збори з командою він не їде.

"Було трохи прикро. Тренер дуже добре до мене ставився, але так і не поговорив. Це не легко, але треба розмовляти".

У лютому 2021 року Кравченко підписав контракт з одеським "Чорноморцем", в якому грав до 39 років.

"Я так боявся кінця кар'єри, ти не уявляєш": перехід до тренерства

Сергій Кравченко завершив кар'єру футболіста на початку 2023 року. Одразу отримав пропозицію працювати разом від тодішнього тренера "Олександрії" Руслана Ротаня.

"Перше тренування: я сиджу й думаю, нащо мені це все. "Може ще є якийсь шанс назад?" Перші дні так було".

Кравченко виконує роботу тренера вже 2,5 роки. Зараз він разом з Русланом Ротанем тренує житомирське "Полісся".

Нагадаємо, що інтерв'ю із Сергієм Кравченком вийшло на YouTube-каналі нового проєкту від 1+1 media, ведучим якого є ексголкіпер збірної України Денис Бойко. Це майданчик для щирих розмов з людьми, які творять історію українського спорту.

Гостями шоу вже були Андрій Ярмоленко , Руслан Ротань , Сергій Кривцов та інші. Нові випуски виходять щотижня на YouTube-каналі Дениса Бойка.