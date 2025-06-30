Сергій Кривцов у подкасті Дениса Бойка: від автогола з "Реалом" до гри з Мессі

Денис Бойко і Сергій Кривцов

Реклама

У шостому випуску нового YouTube-шоу Дениса Бойка український футболіст, центральний захисник, у минулому гравець "Шахтаря" та збірної України й людина, яка особисто знайома з Ліонелем Мессі, Сергій Кривцов розповів про ключові моменти своєї кар'єри, адаптацію у США й плани на майбутнє.

Дивіться повний випуск тут або у плеєрі нижче.

"Шахтар" – команда твого життя": початок кар'єри

Реклама

Сергій Кривцов дебютував у запорізькому "Металурзі" в 17 років, але вже за два роки, 2010-го, підписав контракт із "Шахтарем". Прийшов туди як третій гравець на позицію, але розумів, що у 19 років потрапити в клуб такого рівня – уже чудово.

"Дуже радий, що так сталося. Я з основного гравця перейшов до дублів, але розумів, що навіть тренування з такими гравцями дадуть мені значний поштовх у розвитку".

Сергій розповів про бюджети клубу, свою зарплатню в той час і перший коштовний подарунок батькові – Mercedes. Разом з тим, згадав про різницю ставлення до українців й іноземців у "Шахтарі", критику від Мірчі Луческу та її сприйняття.

"Багато списувалося, якщо ти бразилець, дуже багато дозволялося з того, чого не можна було українцям".

Реклама

"Я його завжди буду пам'ятати": автогол під час матчу з мадридським "Реалом"

2021 року під час третього туру Ліги чемпіонів, в якому "Шахтар" грав проти мадридського "Реала", Сергій Кривцов забив автогол. Футболіст поділився спогадами й ставленням до цього моменту.

"Помилки на футбольному полі я важко переношу, їх не можна забути. Це чисто технічна помилка. Людина не може хотіти забити у свої ворота".

Також Сергій згадав, що вже під час гри в США, показав відео зі своїм автоголом молодому футболісту зі Швеції, щоб підтримати його після аналогічної ситуації.

Реклама

Перехід до МЛС: "Вони готові бігати 90-95 хвилин безупину"

На момент переходу до МЛС у Сергія Кривцова залишалося пів року контракту з "Шахтарем". Футболіст ділиться, що пропозиція із США стала для нього приємною несподіванкою. Історія почалася в грудні 2022-го: Сергій обговорив можливість трансферу з керівництвом "Шахтаря" і його відпустили ще до завершення контракту. На початку 2023 року він вже тренувався в "Інтер" Маямі.

"Я бачив, що все рідше потрапляв до складу. Хотів спробувати пограти десь закордоном, щоб потім не шкодувати, що всю кар'єру грав в одній країні – навіть в одному з найкращих клубів Європи".

Кривцов розповів, що адаптація в США минула доволі легко. У перших матчах він забив гол, але згодом команда пережила серію з шести поразок. Разом з тим, вразила інтенсивність гри у Вищій лізі.

Реклама

"Це просто космос": про Ліонеля Мессі й трансформації у клубі

Футболісти "Інтер" Маямі з великим захопленням зустріли Ліонеля Мессі, ділиться Сергій Кривцов:

"Він, як особистість, дуже скромний. Я завжди був фанатом Кріштіану, але після першого тренування… Коли людина з 10 штрафних забиває 9 у дев'ятку, а десятим влучає в хрестовину – ти стоїш і не розумієш, як це можливо".

Він зазначив, що після приходу Мессі у клубі значно зросла відповідальність і змінилася структура:

Реклама

"Змінилося все від академії та тренерів до менеджера головного клубу: майже всі стали аргентинцями".

Сергій також згадав охоронця відомого футболіста – Яссіна Чуеко, колишнього "морського котика" ВМС США, – і розповів веселу історію про першу взаємодію свого сина з Мессі.

Продовження кар'єри: новий клуб чи нова роль

У січні 2025 року Кривцов залишив "Інтер" Маямі й відтоді перебуває в пошуках нової команди. Футболісту сподобалося грати в Лізі МЛС, але, оскільки бюджети команд уже сформовані, він розглядає варіанти клубів в Європі чи Азії. Сергій Кривцов планує залишитися у футболі ще на 2-3 роки.

Реклама

"Клуби в Україні не розглядаю виключно з міркувань безпеки дітей. Говорили з дружиною, що ми не можемо жити окремо, ми повинні бути разом".

Спершу Сергій після завершення футбольної кар'єри планував стати тренером і навіть здобув відповідну ліцензію, але зараз більше схиляється до професії футбольного агента, який ділитиметься своїм досвідом.

"Якби я був у себе 19-річного, змінив би дуже багато – від підходу до тренувань до управління фінансами. Тому я бачу себе агентом, який справді розуміє гравців і будує гарні стосунки з футболістами".

Нагадаємо, що інтерв’ю з Сергієм Кривцовим вийшло на YouTube-каналі нового проєкту від 1+1 media, ведучим якого став Денис Бойко – ексголкіпер "Динамо", "Дніпра" й збірної України. Це майданчик для глибоких розмов з людьми, які творять історію українського спорту.

Реклама

Гостями шоу вже були Андрій Ярмоленко , Руслан Ротань , Пилип Будківський , Сергій Сидорчук й Сергій Шищенко . Нові випуски виходять щотижня на YouTube-каналі Дениса Бойка.