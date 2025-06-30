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Сергій Кривцов у подкасті Дениса Бойка: від автогола з "Реалом" до гри з Мессі
Дивіться новий випуск YouTube-шоу Дениса Бойка, гостем якого став ексзахисник "Шахтаря", "Інтера" Маямі та збірної України Сергій Кривцов.
У шостому випуску нового YouTube-шоу Дениса Бойка український футболіст, центральний захисник, у минулому гравець "Шахтаря" та збірної України й людина, яка особисто знайома з Ліонелем Мессі, Сергій Кривцов розповів про ключові моменти своєї кар'єри, адаптацію у США й плани на майбутнє.
Дивіться повний випуск тут або у плеєрі нижче.
"Шахтар" – команда твого життя": початок кар'єри
Сергій Кривцов дебютував у запорізькому "Металурзі" в 17 років, але вже за два роки, 2010-го, підписав контракт із "Шахтарем". Прийшов туди як третій гравець на позицію, але розумів, що у 19 років потрапити в клуб такого рівня – уже чудово.
"Дуже радий, що так сталося. Я з основного гравця перейшов до дублів, але розумів, що навіть тренування з такими гравцями дадуть мені значний поштовх у розвитку".
Сергій розповів про бюджети клубу, свою зарплатню в той час і перший коштовний подарунок батькові – Mercedes. Разом з тим, згадав про різницю ставлення до українців й іноземців у "Шахтарі", критику від Мірчі Луческу та її сприйняття.
"Багато списувалося, якщо ти бразилець, дуже багато дозволялося з того, чого не можна було українцям".
"Я його завжди буду пам'ятати": автогол під час матчу з мадридським "Реалом"
2021 року під час третього туру Ліги чемпіонів, в якому "Шахтар" грав проти мадридського "Реала", Сергій Кривцов забив автогол. Футболіст поділився спогадами й ставленням до цього моменту.
"Помилки на футбольному полі я важко переношу, їх не можна забути. Це чисто технічна помилка. Людина не може хотіти забити у свої ворота".
Також Сергій згадав, що вже під час гри в США, показав відео зі своїм автоголом молодому футболісту зі Швеції, щоб підтримати його після аналогічної ситуації.
Перехід до МЛС: "Вони готові бігати 90-95 хвилин безупину"
На момент переходу до МЛС у Сергія Кривцова залишалося пів року контракту з "Шахтарем". Футболіст ділиться, що пропозиція із США стала для нього приємною несподіванкою. Історія почалася в грудні 2022-го: Сергій обговорив можливість трансферу з керівництвом "Шахтаря" і його відпустили ще до завершення контракту. На початку 2023 року він вже тренувався в "Інтер" Маямі.
"Я бачив, що все рідше потрапляв до складу. Хотів спробувати пограти десь закордоном, щоб потім не шкодувати, що всю кар'єру грав в одній країні – навіть в одному з найкращих клубів Європи".
Кривцов розповів, що адаптація в США минула доволі легко. У перших матчах він забив гол, але згодом команда пережила серію з шести поразок. Разом з тим, вразила інтенсивність гри у Вищій лізі.
"Це просто космос": про Ліонеля Мессі й трансформації у клубі
Футболісти "Інтер" Маямі з великим захопленням зустріли Ліонеля Мессі, ділиться Сергій Кривцов:
"Він, як особистість, дуже скромний. Я завжди був фанатом Кріштіану, але після першого тренування… Коли людина з 10 штрафних забиває 9 у дев'ятку, а десятим влучає в хрестовину – ти стоїш і не розумієш, як це можливо".
Він зазначив, що після приходу Мессі у клубі значно зросла відповідальність і змінилася структура:
"Змінилося все від академії та тренерів до менеджера головного клубу: майже всі стали аргентинцями".
Сергій також згадав охоронця відомого футболіста – Яссіна Чуеко, колишнього "морського котика" ВМС США, – і розповів веселу історію про першу взаємодію свого сина з Мессі.
Продовження кар'єри: новий клуб чи нова роль
У січні 2025 року Кривцов залишив "Інтер" Маямі й відтоді перебуває в пошуках нової команди. Футболісту сподобалося грати в Лізі МЛС, але, оскільки бюджети команд уже сформовані, він розглядає варіанти клубів в Європі чи Азії. Сергій Кривцов планує залишитися у футболі ще на 2-3 роки.
"Клуби в Україні не розглядаю виключно з міркувань безпеки дітей. Говорили з дружиною, що ми не можемо жити окремо, ми повинні бути разом".
Спершу Сергій після завершення футбольної кар'єри планував стати тренером і навіть здобув відповідну ліцензію, але зараз більше схиляється до професії футбольного агента, який ділитиметься своїм досвідом.
"Якби я був у себе 19-річного, змінив би дуже багато – від підходу до тренувань до управління фінансами. Тому я бачу себе агентом, який справді розуміє гравців і будує гарні стосунки з футболістами".
Нагадаємо, що інтерв’ю з Сергієм Кривцовим вийшло на YouTube-каналі нового проєкту від 1+1 media, ведучим якого став Денис Бойко – ексголкіпер "Динамо", "Дніпра" й збірної України. Це майданчик для глибоких розмов з людьми, які творять історію українського спорту.
Гостями шоу вже були Андрій Ярмоленко, Руслан Ротань, Пилип Будківський, Сергій Сидорчук й Сергій Шищенко. Нові випуски виходять щотижня на YouTube-каналі Дениса Бойка.