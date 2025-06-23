Сергій Шищенко в подкасті Дениса Бойка – про договірну гру, кар'єру тренера й співпрацю з Мудриком

Денис Бойко і Сергій Шищенко

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У п'ятому випуску нового YouTube-шоу Дениса Бойка екстренер "Оболоні", найкращий бомбардир в історії донецького "Металурга" й майстер хет-триків у Вищій Лізі Сергій Шищенко розповів про свій футбольний шлях, реалії 90-х і кар'єру тренера.

Дивіться повний випуск тут або у плеєрі нижче.

Початок кар'єри: харківський "Маяк", "Олімпік" і донецький "Металург"

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Сергій Шищенко розповів про початок кар'єри гравця в Харкові, гру в "Олімпіку" й перший контракт з харківським "Металістом" 1993 року.

"Коли мені було 17 років, зателефонували з "Металіста": їм потрібно було 5-6 гравців для двосторонньої гри. Залишалося два тури до кінця другого Чемпіонату України, я забив два м'ячі й зі мною підписали контракт. Наступного тижня я вже вийшов грати проти "Чорноморця" на 10 хвилин".

"Металург" – клуб номер один у кар'єрі

Сергій Шищенко – найкращий бомбардир донецького "Металурга". У клуб футболіст потрапив на правах оренди 1999 року, а згодом став повноцінним гравцем.

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"Клуб дуже амбітний був, хороші гравці. Я радий, що був його частиною. Шкода, що "Металурга" вже немає, але це історія".

Також Сергій Шищенко розповів про топові часи команди у 2000-х, коли бюджет сягав 30-35 млн доларів. Усі надбання тренер втратив після початку агресії РФ 2014 року.

Тренерський шлях і "диво Оболоні"

Шищенко завершив кар'єру гравця наприкінці 2009 року, тоді ж у донецькому "Металурзі" йому запропонували посаду тренера.

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"Мені пощастило, що так усе вийшло, бо деякі гравці завершують свою кар'єру й не отримують пропозицій взагалі. Мені запропонували молодіжну команду. Я погодився".

2015 року "Металург" було розформовано, тож Сергій Шищенко перейшов до кам'янської "Сталі". Ще через рік почав працювати з дорослими командами українських футбольних клубів. Від вересня 2024 року Шищенко працював головним тренером "Оболоні", яка на старті сезону переживала не найкращі часи.

"Завданням "мінімум" було потрапити до перехідних матчів й ми витягнули "Оболонь". Я знав, що ми впораємося".

У червні 2025 року "Оболонь" повідомила про відхід Сергія Шищенка з посади головного тренера. Невдовзі він очолив чернівецьку "Буковину", яка виступає в Першій лізі.

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Договірні матчі: "Була підозра, що мої гравці здавали гру"

Траплялися й неприємності: під час молодіжного чемпіонату України, виникла підозра щодо договірного матчу. У той період Сергію працював зі "Сталлю".

"Після 9 турів мені зателефонував знайомий і сказав, що мої чотири захисники і воротар могли здати матч. Я викликав хлопців, вони все заперечували. Згодом стало зрозуміло, що це правда. У "Зорі" грали хлопці, яких я раніше тренував, і один з них після матчу зателефонував мені й сказав: "Твої гравці кажуть, що будуть пропускати". Вони не знали, що ми знайомі".

Сергій Шищенко також поділився, чи отримував коли-небудь пропозиції здати матч і як діяв у таких ситуаціях.

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"Я казав, що він не заграє за кордоном": Шищенко про Михайла Мудрика

Крім того, Шищенко згадав про свій період роботи в молодіжці "Шахтаря", коли одним з футболістів, яких він тренував, був 16-річний Михайло Мудрик.

"Він талановитий гравець, але я казав, що він не заграє за кордоном. Варто розуміти, що це командна гра, а Мудрик хотів усе сам. Він дуже талановитий: після кожного тренування залишався й працював окремо, це заслуговує на величезну повагу. Але йому писали тренування, програми, а він пропускав повз вуха".

Нагадаємо, що інтерв'ю із Сергієм вийшло на YouTube-каналі нового проєкту від 1+1 media, ведучим якого став Денис Бойко – ексголкіпер "Динамо", "Дніпра" й збірної України. Це майданчик для глибоких розмов з людьми, які творять історію українського спорту.

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Гостями шоу вже були Андрій Ярмоленко , Руслан Ротань , Пилип Будківський й Сергій Сидорчук . Нові випуски виходять щотижня на YouTube-каналі Дениса Бойка.