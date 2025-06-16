Сергій Сидорчук у подкасті Дениса Бойка – про Бельгію, Луческу, прощання з "Динамо" й зірвані трансфери

Денис Бойко і Сергій Сидорчук

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У четвертому випуску нового YouTube-шоу Дениса Бойка легенда "Динамо" та гравець бельгійського "Вестерло" Сергій Сидорчук розповів про зміни у клубі під керівництвом Мірчі Луческу, Євро-2016, невдалий трансфер до "Бешикташа" й адаптацію у Бельгії.

Дивіться повний випуск тут або у плеєрі нижче.

"Це ніби ти все життя мешкаєш у гуртожитку, а потім переїжджаєш до пентхауса": перші кроки в "Динамо"

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Кар'єра Сергія Сидорчука розпочалася 2008 року у запорізькому "Металурзі". Спершу він грав у дублі, але після товариського матчу в Іспанії перейшов до основної команди. У грудні 2012 року футболіст підписав п'ятирічний контракт з київським "Динамо". Згадує, що перехід до "біло-синіх" – значною мірою заслуга Різо Чохонелідзе.

"Це ніби ти все життя мешкаєш в гуртожитку, а потім переїжджаєш до пентхауса. Я був дуже сором'язливим, але на футбольному мені було класно".

Також Сергій пригадав свою дебютну гру в "Динамо" й перший гол.

Капітанська пов'язка: довіра й відповідальність

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У вересні 2017 року Сергія Сидорчука обрали капітаном "Динамо". Загалом футболіст провів понад 300 матчів у складі киян.

"Якщо колектив тобі довіряє капітанську пов'язку, ти не можеш змінитися. Якщо тебе вибрали капітаном, вони сприймають тебе таким, як ти є".

Нездійснений трансфер до Туреччини

2019 року Сидорчук отримав пропозицію від "Бешикташа" й погодився на трансфер, але контракт так і не було підписано. Сергій розповів про мотивацію переходу й поділився, чи відчував конкуренцію з Бражком, який мав замінити футболіста в "Динамо".

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"Я вже їхав до аеропорту, але мені зателефонували й сказали "розвертайся". Я попрощався з хлопцями й головним тренером, а наступного ранку повернувся. Розумів: якщо тренер відпускає, я йому не потрібен, але після цього в мене кар'єра пішла тільки вгору".

"Людина, яка намагалася дістати із зони комфорту всіх футболістів" – Мірча Луческу

Сидорчук згадав про трансформації в "Динамо" під керівництвом румунського тренера, особисті якості Луческу й те, як він допоміг родині Сергія на початку повномасштабного вторгнення.

"Ти бачиш як він віддається на тренуваннях, як команда починає прогресувати… Я розумію ставлення ультрас до Луческу, але своє ставлення до нього бачу не через призму футболу. Для мене це людина, яка дуже допомогла моїй родині".

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Прощання з "Динамо": кінець епохи

У серпні 2023 року після матчу з грецьким "Арісом" футболіст перебував у Варшаві, коли отримав пропозицію від бельгійського "Вестерло". Після більш ніж 10 років у "Динамо" Сергій Сидорчук підписав 3-річний контракт із бельгійцями.

"Ми поговорили з президентом "Динамо" і я ухвалив рішення, що повинен зробити цей крок. Мені було важко, бо я не сказав "до побачення" команді, партнерам і президенту. Для мене було важливо попрощатися".

"Наступні два роки хочу повністю присвятити футболу": адаптація в Бельгії та нова роль на полі

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Переїзд до Бельгії після багаторічної гри в Україні став для Сергія Сидорчука новим етапом кар'єри. Спочатку було непросто через відсутність ігрової практики, але зараз, ділиться футболіст, період адаптації пройдено.

"Коли дивишся гру з лави запасних, втрачаєш відчуття долученості до результатів. Я розумію, що у мене попереду не дуже багато футбольних років, тому наступні два роки я хочу повністю присвятити футболу. Я зроблю для цього все можливе".

Крім того, Сергій поділився враженнями від рівня бельгійського чемпіонату, тренувань і атмосфери в команді. Водночас розповів й про один із недоліків місцевих клубів – постійну зміну складу:

"У липні стартує сезон, а вже у вересні в тебе на 70% нова команда. Багато хто приїжджає до нас, аби згодом грати в більш статусному чемпіонаті. Футболісти з інших країн розуміють, що Бельгія це хороша марка для європейських команд, тому вони хочуть потрапити сюди".

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Також Сидорчук згадав унікальну гру проти "Генка", коли обидві команди просто тримали м'яч шість фінальних хвилин, розповів про власне сприйняття завершення футбольної кар’єри й чи бачить себе у ролі тренера.

Нагадаємо, що інтерв'ю із Сергієм Сидорчуком вийшло на YouTube-каналі нового проєкту від 1+1 media, ведучим якого став ексголкіпер "Динамо", "Дніпра" й збірної України Денис Бойко. Це майданчик для глибоких розмов із тими, хто творить історію українського спорту.

Гостями шоу вже були Андрій Ярмоленко , Руслан Ротань й Пилип Будківський . Нові випуски виходять щотижня на YouTube-каналі Дениса Бойка.