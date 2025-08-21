- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 22
- Час на прочитання
- 1 хв
Серія А: розклад і результати матчів 1-го туру чемпіонату Італії з футболу
Дивіться календар і результати усіх поєдинків стартового туру чемпіонату Італії з футболу в елітному дивізіоні.
У суботу, 23 серпня, стартує новий сезон італійської Серії А.
Цього дня чинний чемпіон "Наполі" завітає у гості до "Сассуоло", а "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського прийме "Лечче".
Крім того, "Мілан" позмагається з "Кремонезе", а "Рома" українського форварда Артема Довбика зустрінеться з "Болоньєю".
У неділю, 24 серпня, "Фіорентина", яка є суперником житомирського "Полісся" в раунді плейоф відбору Ліги конференцій, побореться з "Кальярі". Також "Лаціо" зіграє проти "Комо", "Аталанта" прийме "Пізу", а "Ювентус" зійдеться з "Пармою".
Закінчиться тур у понеділок, 25 серпня: "Удінезе" протистоятиме "Вероні", а "Інтер" поміряється силами з "Торіно".
Розклад і результати матчів 1-го туру Серії А
Субота, 23 серпня
19:30 "Дженоа" – "Лечче"
19:30 "Сассуоло" – "Наполі"
21:45 "Мілан" – "Кремонезе"
21:45 "Рома" – "Болонья"
Неділя, 24 серпня
19:30 "Кальярі" – "Фіорентина"
19:30 "Комо" – "Лаціо"
21:45 "Аталанта" – "Піза"
21:45 "Ювентус" – "Парма"
Понеділок, 25 серпня
19:30 "Удінезе" – "Верона"
21:45 "Інтер" – "Торіно"