Проспорт
22
1 хв

Серія А: розклад і результати матчів 1-го туру чемпіонату Італії з футболу

Дивіться календар і результати усіх поєдинків стартового туру чемпіонату Італії з футболу в елітному дивізіоні.

Максим Приходько
Артем Довбик

Форвард "Роми" Артем Довбик / © Associated Press

У суботу, 23 серпня, стартує новий сезон італійської Серії А.

Цього дня чинний чемпіон "Наполі" завітає у гості до "Сассуоло", а "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського прийме "Лечче".

Крім того, "Мілан" позмагається з "Кремонезе", а "Рома" українського форварда Артема Довбика зустрінеться з "Болоньєю".

У неділю, 24 серпня, "Фіорентина", яка є суперником житомирського "Полісся" в раунді плейоф відбору Ліги конференцій, побореться з "Кальярі". Також "Лаціо" зіграє проти "Комо", "Аталанта" прийме "Пізу", а "Ювентус" зійдеться з "Пармою".

Закінчиться тур у понеділок, 25 серпня: "Удінезе" протистоятиме "Вероні", а "Інтер" поміряється силами з "Торіно".

Розклад і результати матчів 1-го туру Серії А

Субота, 23 серпня

19:30 "Дженоа" – "Лечче"

19:30 "Сассуоло" – "Наполі"

21:45 "Мілан" – "Кремонезе"

21:45 "Рома" – "Болонья"

Неділя, 24 серпня

19:30 "Кальярі" – "Фіорентина"

19:30 "Комо" – "Лаціо"

21:45 "Аталанта" – "Піза"

21:45 "Ювентус" – "Парма"

Понеділок, 25 серпня

19:30 "Удінезе" – "Верона"

21:45 "Інтер" – "Торіно"

