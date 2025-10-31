ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
21
Час на прочитання
1 хв

Серія А: розклад і результати матчів 10-го туру чемпіонату Італії з футболу, таблиця

Дивіться календар і результати усіх поєдинків 10-го туру чемпіонату Італії з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Артем Довбик, "Рома"

Артем Довбик, "Рома" / © Associated Press

Від 1 до 3 листопада відбудуться матчі 10-го туру італійської Серії А сезону-2025/26.

У суботу, 1 листопада, "Аталанта" зіграє з "Удінезе", чинний чемпіон "Наполі" прийме "Комо", а "Ювентус" протистоятиме "Кремонезе".

У неділю, 2 листопада, "Інтер" зустрінеться з "Вероною", а "Рома" українського форварда Артема Довбика позмагається з "Міланом".

Завершиться тур у понеділок, 3 листопада: "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського завітає у гості до "Сассуоло", а "Лаціо" прийме "Кальярі".

Розклад і результати матчів 10-го туру Серії А

Субота, 1 листопада

16:00 "Удінезе" – "Аталанта"

19:00 "Наполі" – "Комо"

21:45 "Кремонезе" – "Ювентус"

Неділя, 2 листопада

13:30 "Верона" – "Інтер"

16:00 "Торіно" – "Піза"

16:00 "Фіорентина" – "Лечче"

19:00 "Парма" – "Болонья"

21:45 "Мілан" – "Рома"

Понеділок, 3 листопада

19:30 "Сассуоло" – "Дженоа"

21:45 "Лаціо" – "Кальярі"

Таблиця Серії А після 9-го туру

Таблиця Серії А після 9-го туру / © flashscore.ua

Таблиця Серії А після 9-го туру / © flashscore.ua

Дата публікації
Кількість переглядів
21
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie