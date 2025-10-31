- Дата публікації
Серія А: розклад і результати матчів 10-го туру чемпіонату Італії з футболу, таблиця
Дивіться календар і результати усіх поєдинків 10-го туру чемпіонату Італії з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.
Від 1 до 3 листопада відбудуться матчі 10-го туру італійської Серії А сезону-2025/26.
У суботу, 1 листопада, "Аталанта" зіграє з "Удінезе", чинний чемпіон "Наполі" прийме "Комо", а "Ювентус" протистоятиме "Кремонезе".
У неділю, 2 листопада, "Інтер" зустрінеться з "Вероною", а "Рома" українського форварда Артема Довбика позмагається з "Міланом".
Завершиться тур у понеділок, 3 листопада: "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського завітає у гості до "Сассуоло", а "Лаціо" прийме "Кальярі".
Розклад і результати матчів 10-го туру Серії А
Субота, 1 листопада
16:00 "Удінезе" – "Аталанта"
19:00 "Наполі" – "Комо"
21:45 "Кремонезе" – "Ювентус"
Неділя, 2 листопада
13:30 "Верона" – "Інтер"
16:00 "Торіно" – "Піза"
16:00 "Фіорентина" – "Лечче"
19:00 "Парма" – "Болонья"
21:45 "Мілан" – "Рома"
Понеділок, 3 листопада
19:30 "Сассуоло" – "Дженоа"
21:45 "Лаціо" – "Кальярі"