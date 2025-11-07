- Дата публікації
Серія А: розклад і результати матчів 11-го туру чемпіонату Італії з футболу, таблиця
Дивіться календар і результати усіх поєдинків 11-го туру чемпіонату Італії з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.
Від 7 до 9 листопада відбудуться матчі 11-го туру італійської Серії А сезону-2025/26.
Він розпочнеться у п'ятницю, 7 листопада, грою між "Пізою" та "Кремонезе".
У суботу, 8 листопада, "Ювентус" прийме "Торіно", а "Мілан" зустрінеться з "Пармою".
У неділю, 9 листопада, "Аталанта" протистоятиме "Сассуоло", чинний чемпіон "Наполі" зійдеться з "Болоньєю", "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського прийме "Фіорентину", "Рома" українського форварда Артема Довбика зіграє з "Удінезе", а "Інтер" побореться з "Лаціо".
Розклад і результати матчів 11-го туру Серії А
П'ятниця, 7 листопада
21:45 "Піза" – "Кремонезе"
Субота, 8 листопада
16:00 "Комо" – "Кальярі"
16:00 "Лечче" – "Верона"
19:00 "Ювентус" – "Торіно"
21:45 "Парма" – "Мілан"
Неділя, 9 листопада
13:30 "Аталанта" – "Сассуоло"
16:00 "Болонья" – "Наполі"
16:00 "Дженоа" – "Фіорентина"
19:00 "Рома" – "Удінезе"
21:45 "Інтер" – "Лаціо"