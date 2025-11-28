- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 15
- Час на прочитання
- 1 хв
Серія А: розклад і результати матчів 13-го туру чемпіонату Італії з футболу, таблиця
Дивіться календар і результати усіх поєдинків 13-го туру чемпіонату Італії з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.
Від 28 листопада до 1 грудня відбудуться матчі 13-го туру італійської Серії А сезону-2025/26.
Він розпочнеться у п'ятницю, 28 листопада, грою між "Комо" та "Сассуоло".
У суботу, 29 листопада, "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського прийме "Верону", "Ювентус" позмагається з "Кальярі", а "Мілан" протистоятиме "Лаціо".
У неділю, 30 листопада, "Інтер" зіграє з "Пізою", "Аталанта" побореться з "Фіорентиною", а "Рома" українського форварда Артема Довбика прийматиме "Наполі".
Закінчиться тур у понеділок, 1 грудня, поєдинком між "Болоньєю" та "Кремонезе".
Розклад і результати матчів 13-го туру Серії А
П'ятниця, 28 листопада
21:45 "Комо" – "Сассуоло"
Субота, 29 листопада
16:00 "Дженоа" – "Верона"
16:00 "Парма" – "Удінезе"
19:00 "Ювентус" – "Кальярі"
21:45 "Мілан" – "Лаціо"
Неділя, 30 листопада
13:30 "Лечче" – "Торіно"
16:00 "Піза" – "Інтер"
19:00 "Аталанта" – "Фіорентина"
21:45 "Рома" – "Наполі"
Понеділок, 1 грудня
21:45 "Болонья" – "Кремонезе"
Таблиця Серії А після 12-го туру
Раніше повідомлялося, що київське "Динамо" звільнило Олександра Шовковського з посади головного тренера.