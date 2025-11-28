ТСН у соціальних мережах

Серія А: розклад і результати матчів 13-го туру чемпіонату Італії з футболу, таблиця

Дивіться календар і результати усіх поєдинків 13-го туру чемпіонату Італії з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.

Артем Довбик, "Рома" – "Наполі"

Артем Довбик, "Рома" – "Наполі" / © Associated Press

Від 28 листопада до 1 грудня відбудуться матчі 13-го туру італійської Серії А сезону-2025/26.

Він розпочнеться у п'ятницю, 28 листопада, грою між "Комо" та "Сассуоло".

У суботу, 29 листопада, "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського прийме "Верону", "Ювентус" позмагається з "Кальярі", а "Мілан" протистоятиме "Лаціо".

У неділю, 30 листопада, "Інтер" зіграє з "Пізою", "Аталанта" побореться з "Фіорентиною", а "Рома" українського форварда Артема Довбика прийматиме "Наполі".

Закінчиться тур у понеділок, 1 грудня, поєдинком між "Болоньєю" та "Кремонезе".

Розклад і результати матчів 13-го туру Серії А

П'ятниця, 28 листопада

21:45 "Комо" – "Сассуоло"

Субота, 29 листопада

16:00 "Дженоа" – "Верона"

16:00 "Парма" – "Удінезе"

19:00 "Ювентус" – "Кальярі"

21:45 "Мілан" – "Лаціо"

Неділя, 30 листопада

13:30 "Лечче" – "Торіно"

16:00 "Піза" – "Інтер"

19:00 "Аталанта" – "Фіорентина"

21:45 "Рома" – "Наполі"

Понеділок, 1 грудня

21:45 "Болонья" – "Кремонезе"

Таблиця Серії А після 12-го туру

Таблиця Серії А після 12-го туру / © flashscore.ua

Раніше повідомлялося, що київське "Динамо" звільнило Олександра Шовковського з посади головного тренера.

