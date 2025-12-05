ТСН у соціальних мережах

Серія А: розклад і результати матчів 14-го туру чемпіонату Італії з футболу, таблиця

Дивіться календар і результати усіх поєдинків 14-го туру чемпіонату Італії з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.

Руслан Малиновський

Руслан Малиновський / Фото: facebook.com/genoaCFCofficial

Від 6 до 8 грудня відбудуться матчі 14-го туру італійської Серії А сезону-2025/26.

У суботу, 6 грудня, "Фіорентина" протистоятиме "Сассуоло", "Інтер" прийме "Комо", а "Аталанта" зустрінеться з "Вероною".

У неділю, 7 грудня, "Рома" українського форварда Артема Довбика зійдеться з "Кальярі", "Лаціо" позмагається з "Болоньєю", а "Наполі" поміряється силами з "Ювентусом".

Закінчиться тур у понеділок, 8 грудня, зокрема "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського побореться з "Удінезе", а "Мілан" завітає у гості до "Торіно".

Розклад і результати матчів 14-го туру Серії А

Субота, 6 грудня

16:00 "Сассуоло" – "Фіорентина"

19:00 "Інтер" – "Комо"

21:45 "Верона" – "Аталанта"

Неділя, 7 грудня

13:30 "Кремонезе" – "Лечче"

16:00 "Кальярі" – "Рома"

19:00 "Лаціо" – "Болонья"

21:45 "Наполі" – "Ювентус"

Понеділок, 8 грудня

16:00 "Піза" – "Парма"

19:00 "Удінезе" – "Дженоа"

21:45 "Торіно" – "Мілан"

Таблиця Серії А після 13-го туру

Таблиця Серії А після 13-го туру / © flashscore.ua

