Серія А: розклад і результати матчів 15-го туру чемпіонату Італії з футболу, таблиця
Дивіться календар і результати усіх поєдинків 15-го туру чемпіонату Італії з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.
Від 12 до 15 грудня відбудуться матчі 15-го туру італійської Серії А сезону-2025/26.
Він розпочнеться у п'ятницю, 12 грудня, поєдинком між "Лечче" та "Пізою".
У суботу, 13 грудня, "Лаціо" позмагається з "Пармою", а "Аталанта" прийме "Кальярі".
У неділю, 14 грудня, "Мілан" зійдеться із "Сассуоло", "Наполі" протистоятиме "Удінезе", "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського прийме "Інтер", а "Ювентус" завітає у гості до "Болоньї".
Закінчиться тур у понеділок, 15 грудня: "Рома" українського форварда Артема Довбика прийматиме "Комо".
Розклад і результати матчів 15-го туру Серії А
П'ятниця, 12 грудня
21:45 "Лечче" – "Піза"
Субота, 13 грудня
16:00 "Торіно" – "Кремонезе"
19:00 "Парма" – "Лаціо"
21:45 "Аталанта" – "Кальярі"
Неділя, 14 грудня
13:30 "Мілан" – "Сассуоло"
16:00 "Удінезе" – "Наполі"
16:00 "Фіорентина" – "Верона"
19:00 "Дженоа" – "Інтер"
21:45 "Болонья" – "Ювентус"
Понеділок, 15 грудня
21:45 "Рома" – "Комо"
Таблиця Серії А після 14-го туру
