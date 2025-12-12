ТСН у соціальних мережах

Серія А: розклад і результати матчів 15-го туру чемпіонату Італії з футболу, таблиця

Дивіться календар і результати усіх поєдинків 15-го туру чемпіонату Італії з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.

Руслан Малиновський

Руслан Малиновський / Фото: facebook.com/genoaCFCofficial

Від 12 до 15 грудня відбудуться матчі 15-го туру італійської Серії А сезону-2025/26.

Він розпочнеться у п'ятницю, 12 грудня, поєдинком між "Лечче" та "Пізою".

У суботу, 13 грудня, "Лаціо" позмагається з "Пармою", а "Аталанта" прийме "Кальярі".

У неділю, 14 грудня, "Мілан" зійдеться із "Сассуоло", "Наполі" протистоятиме "Удінезе", "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського прийме "Інтер", а "Ювентус" завітає у гості до "Болоньї".

Закінчиться тур у понеділок, 15 грудня: "Рома" українського форварда Артема Довбика прийматиме "Комо".

Розклад і результати матчів 15-го туру Серії А

П'ятниця, 12 грудня

21:45 "Лечче" – "Піза"

Субота, 13 грудня

16:00 "Торіно" – "Кремонезе"

19:00 "Парма" – "Лаціо"

21:45 "Аталанта" – "Кальярі"

Неділя, 14 грудня

13:30 "Мілан" – "Сассуоло"

16:00 "Удінезе" – "Наполі"

16:00 "Фіорентина" – "Верона"

19:00 "Дженоа" – "Інтер"

21:45 "Болонья" – "Ювентус"

Понеділок, 15 грудня

21:45 "Рома" – "Комо"

Таблиця Серії А після 14-го туру

Раніше повідомлялося, де збірна України прийме Швецію в плейоф кваліфікації на чемпіонат світу-2026.

