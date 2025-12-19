- Дата публікації
Серія А: розклад і результати матчів 16-го туру чемпіонату Італії з футболу, таблиця
Дивіться календар і результати усіх поєдинків 16-го туру чемпіонату Італії з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.
Від 20 до 21 грудня відбудуться матчі 16-го туру італійської Серії А сезону-2025/26.
У суботу, 20 грудня, "Лаціо" прийме "Кремонезе", а "Рома" українського форварда Артема Довбика позмагається з "Ювентусом".
У неділю, 21 грудня, "Фіорентина" зійдеться з "Удінезе", а "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського зустрінеться з "Аталантою".
Чотири поєдинки цього туру перенесено на пізніші дати через проведення Суперкубка Італії.
Розклад і результати матчів 16-го туру Серії А
Субота, 20 грудня
19:00 "Лаціо" – "Кремонезе"
21:45 "Ювентус" – "Рома"
Неділя, 21 грудня
13:30 "Кальярі" – "Піза"
16:00 "Сассуоло" – "Торіно"
19:00 "Фіорентина" – "Удінезе"
21:45 "Дженоа" – "Аталанта"
Середа, 14 січня
19:30 "Наполі" – "Парма"
21:45 "Інтер" – "Лечче"
Четвер, 15 січня
19:30 "Верона" – "Болонья"
21:45 "Комо" – "Мілан"
Таблиця Серії А після 15-го туру
