Проспорт
4
1 хв

Серія А: розклад і результати матчів 16-го туру чемпіонату Італії з футболу, таблиця

Дивіться календар і результати усіх поєдинків 16-го туру чемпіонату Італії з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.

Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Артем Довбик

Артем Довбик / © Associated Press

Від 20 до 21 грудня відбудуться матчі 16-го туру італійської Серії А сезону-2025/26.

У суботу, 20 грудня, "Лаціо" прийме "Кремонезе", а "Рома" українського форварда Артема Довбика позмагається з "Ювентусом".

У неділю, 21 грудня, "Фіорентина" зійдеться з "Удінезе", а "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського зустрінеться з "Аталантою".

Чотири поєдинки цього туру перенесено на пізніші дати через проведення Суперкубка Італії.

Розклад і результати матчів 16-го туру Серії А

Субота, 20 грудня

19:00 "Лаціо" – "Кремонезе"

21:45 "Ювентус" – "Рома"

Неділя, 21 грудня

13:30 "Кальярі" – "Піза"

16:00 "Сассуоло" – "Торіно"

19:00 "Фіорентина" – "Удінезе"

21:45 "Дженоа" – "Аталанта"

Середа, 14 січня

19:30 "Наполі" – "Парма"

21:45 "Інтер" – "Лечче"

Четвер, 15 січня

19:30 "Верона" – "Болонья"

21:45 "Комо" – "Мілан"

Таблиця Серії А після 15-го туру

4
