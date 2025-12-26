ТСН у соціальних мережах

Серія А: розклад і результати матчів 17-го туру чемпіонату Італії з футболу, таблиця

Дивіться календар і результати усіх поєдинків 17-го туру чемпіонату Італії з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.

Руслан Малиновський

Руслан Малиновський / facebook.com/genoaCFCofficial

Від 27 до 29 грудня відбудуться матчі 17-го туру італійської Серії А сезону-2025/26.

У суботу, 27 грудня, "Парма" прийме "Фіорентину", "Лаціо" зіграє з "Удінезе", а "Ювентус" позмагається з "Пізою".

У неділю, 28 грудня, "Мілан" зустрінеться з "Вероною", "Наполі" протистоятиме "Кремонезе", "Болонья" поміряється силами із "Сассуоло", а "Інтер" зійдеться з "Аталантою".

Завершиться тур у понеділок, 29 грудня, коли "Рома" українського форварда Артема Довбика прийматиме "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського.

Розклад і результати матчів 17-го туру Серії А

Субота, 27 грудня

13:30 "Парма" – "Фіорентина"

16:00 "Лечче" – "Комо"

16:00 "Торіно" – "Кальярі"

19:00 "Удінезе" – "Лаціо"

21:45 "Піза" – "Ювентус"

Неділя, 28 грудня

13:30 "Мілан" – "Верона"

16:00 "Кремонезе" – "Наполі"

19:00 "Болонья" – "Сассуоло"

21:45 "Аталанта" – "Інтер"

Понеділок, 29 грудня

21:45 "Рома" – "Дженоа"

Таблиця Серії А після 16-го туру

Таблиця Серії А після 16-го туру / x.com/SerieA_EN

Раніше повідомлялося, що колишній футболіст "Барселони" і ПСЖ завершив кар'єру в 32 роки.

