Серія А: розклад і результати матчів 17-го туру чемпіонату Італії з футболу, таблиця
Дивіться календар і результати усіх поєдинків 17-го туру чемпіонату Італії з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.
Від 27 до 29 грудня відбудуться матчі 17-го туру італійської Серії А сезону-2025/26.
У суботу, 27 грудня, "Парма" прийме "Фіорентину", "Лаціо" зіграє з "Удінезе", а "Ювентус" позмагається з "Пізою".
У неділю, 28 грудня, "Мілан" зустрінеться з "Вероною", "Наполі" протистоятиме "Кремонезе", "Болонья" поміряється силами із "Сассуоло", а "Інтер" зійдеться з "Аталантою".
Завершиться тур у понеділок, 29 грудня, коли "Рома" українського форварда Артема Довбика прийматиме "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського.
Розклад і результати матчів 17-го туру Серії А
Субота, 27 грудня
13:30 "Парма" – "Фіорентина"
16:00 "Лечче" – "Комо"
16:00 "Торіно" – "Кальярі"
19:00 "Удінезе" – "Лаціо"
21:45 "Піза" – "Ювентус"
Неділя, 28 грудня
13:30 "Мілан" – "Верона"
16:00 "Кремонезе" – "Наполі"
19:00 "Болонья" – "Сассуоло"
21:45 "Аталанта" – "Інтер"
Понеділок, 29 грудня
21:45 "Рома" – "Дженоа"
Таблиця Серії А після 16-го туру
