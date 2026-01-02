ТСН у соціальних мережах

Серія А: розклад і результати матчів 18-го туру чемпіонату Італії з футболу, таблиця

Дивіться календар і результати усіх поєдинків 18-го туру чемпіонату Італії з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.

"Інтер"

"Інтер" / © Associated Press

Від 2 до 4 січня відбудуться матчі 18-го туру італійської Серії А сезону-2025/26.

Він розпочнеться у п'ятницю, 2 січня, коли "Мілан" зустрінеться з "Кальярі".

У суботу, 3 січня, "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського прийме "Пізу", "Ювентус" позмагається з "Лечче", а "Рома" українського форварда Артема Довбика зійдеться з "Аталантою".

У неділю, 4 січня, "Наполі" зіграє проти "Лаціо", "Фіорентина" прийме "Кремонезе", а "Інтер" поміряється силами з "Болоньєю".

Розклад і результати матчів 18-го туру Серії А

П'ятниця, 2 січня

21:45 "Кальярі" – "Мілан"

Субота, 3 січня

13:30 "Комо" – "Удінезе"

16:00 "Дженоа" – "Піза"

16:00 "Сассуоло" – "Парма"

19:00 "Ювентус" – "Лечче"

21:45 "Аталанта" – "Рома"

Неділя, 4 січня

13:30 "Лаціо" – "Наполі"

16:00 "Фіорентина" – "Кремонезе"

19:00 "Верона" – "Торіно"

21:45 "Інтер" – "Болонья"

Таблиця Серії А після 17-го туру

Таблиця Серії А після 17-го туру / x.com/SerieA_EN

