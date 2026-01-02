- Дата публікації
Серія А: розклад і результати матчів 18-го туру чемпіонату Італії з футболу, таблиця
Дивіться календар і результати усіх поєдинків 18-го туру чемпіонату Італії з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.
Від 2 до 4 січня відбудуться матчі 18-го туру італійської Серії А сезону-2025/26.
Він розпочнеться у п'ятницю, 2 січня, коли "Мілан" зустрінеться з "Кальярі".
У суботу, 3 січня, "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського прийме "Пізу", "Ювентус" позмагається з "Лечче", а "Рома" українського форварда Артема Довбика зійдеться з "Аталантою".
У неділю, 4 січня, "Наполі" зіграє проти "Лаціо", "Фіорентина" прийме "Кремонезе", а "Інтер" поміряється силами з "Болоньєю".
Розклад і результати матчів 18-го туру Серії А
П'ятниця, 2 січня
21:45 "Кальярі" – "Мілан"
Субота, 3 січня
13:30 "Комо" – "Удінезе"
16:00 "Дженоа" – "Піза"
16:00 "Сассуоло" – "Парма"
19:00 "Ювентус" – "Лечче"
21:45 "Аталанта" – "Рома"
Неділя, 4 січня
13:30 "Лаціо" – "Наполі"
16:00 "Фіорентина" – "Кремонезе"
19:00 "Верона" – "Торіно"
21:45 "Інтер" – "Болонья"