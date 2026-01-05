ТСН у соціальних мережах

Проспорт
51
1 хв

Серія А: розклад і результати матчів 19-го туру чемпіонату Італії з футболу, таблиця

Дивіться календар і результати усіх поєдинків 19-го туру чемпіонату Італії з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.

Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Мілан"

"Мілан" / © Associated Press

Від 6 до 8 січня відбудуться матчі 19-го туру італійської Серії А сезону-2025/26.

У вівторок, 6 січня, "Рома" українського форварда Артема Довбика зустрінеться з "Лечче", а "Ювентус" протистоятиме "Сассуоло".

У середу, 7 січня, "Аталанта" позмагається з "Болоньєю", "Наполі" прийме "Верону", "Лаціо" зійдеться з "Фіорентиною", а "Інтер" побореться з "Пармою".

У четвер, 8 січня, "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського завітає у гості до "Мілана".

Розклад і результати матчів 19-го туру Серії А

Вівторок, 6 січня

16:00 "Піза" – "Комо"

19:00 "Лечче" – "Рома"

21:45 "Сассуоло" – "Ювентус"

Середа, 7 січня

19:30 "Болонья" – "Аталанта"

19:30 "Наполі" – "Верона"

21:45 "Лаціо" – "Фіорентина"

21:45 "Парма" – "Інтер"

21:45 "Торіно" – "Удінезе"

Четвер, 8 січня

19:30 "Кремонезе" – "Кальярі"

21:45 "Мілан" – "Дженоа"

Таблиця Серії А після 18-го туру

Таблиця Серії А після 18-го туру / x.com/SerieA_EN

