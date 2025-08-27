- Дата публікації
Серія А: розклад і результати матчів 2-го туру чемпіонату Італії з футболу, таблиця
Дивіться календар і результати усіх поєдинків другого туру чемпіонату Італії з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.
Від 29 до 31 серпня відбудуться матчі другого туру італійської Серії А сезону-2025/26.
Він розпочнеться у п'ятницю, 29 серпня. Цього дня "Мілан" приїде в гості до "Лечче".
У суботу, 30 серпня, чинний чемпіон "Наполі" прийме "Кальярі", а "Рома" українського форварда Артема Довбика позмагається з "Пізою".
Закінчиться тур у неділю, 31 серпня: "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського прийме "Ювентус", "Інтер" зустрінеться з "Удінезе", а "Лаціо" поміряється силами з "Вероною".
Розклад і результати матчів 1-го туру Серії А
П'ятниця, 29 серпня
19:30 "Кремонезе" – "Сассуоло"
21:45 "Лечче" – "Мілан"
Субота, 30 серпня
19:30 "Болонья" – "Комо"
19:30 "Парма" – "Аталанта"
21:45 "Наполі" – "Кальярі"
21:45 "Піза" – "Рома"
Неділя, 31 серпня
19:30 "Дженоа" – "Ювентус"
19:30 "Торіно" – "Фіорентина"
21:45 "Інтер" – "Удінезе"
21:45 "Лаціо" – "Верона"