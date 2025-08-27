ТСН у соціальних мережах

Серія А: розклад і результати матчів 2-го туру чемпіонату Італії з футболу, таблиця

Дивіться календар і результати усіх поєдинків другого туру чемпіонату Італії з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.

Артем Довбик

Форвард "Роми" Артем Довбик / © Associated Press

Від 29 до 31 серпня відбудуться матчі другого туру італійської Серії А сезону-2025/26.

Він розпочнеться у п'ятницю, 29 серпня. Цього дня "Мілан" приїде в гості до "Лечче".

У суботу, 30 серпня, чинний чемпіон "Наполі" прийме "Кальярі", а "Рома" українського форварда Артема Довбика позмагається з "Пізою".

Закінчиться тур у неділю, 31 серпня: "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського прийме "Ювентус", "Інтер" зустрінеться з "Удінезе", а "Лаціо" поміряється силами з "Вероною".

Розклад і результати матчів 1-го туру Серії А

П'ятниця, 29 серпня

19:30 "Кремонезе" – "Сассуоло"

21:45 "Лечче" – "Мілан"

Субота, 30 серпня

19:30 "Болонья" – "Комо"

19:30 "Парма" – "Аталанта"

21:45 "Наполі" – "Кальярі"

21:45 "Піза" – "Рома"

Неділя, 31 серпня

19:30 "Дженоа" – "Ювентус"

19:30 "Торіно" – "Фіорентина"

21:45 "Інтер" – "Удінезе"

21:45 "Лаціо" – "Верона"

Таблиця Серії А після 1-го туру

Таблиця Серії А після 1-го туру / © flashscore.ua

Таблиця Серії А після 1-го туру / © flashscore.ua

