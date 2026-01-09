Серія А: розклад і результати матчів 20-го туру чемпіонату Італії з футболу, таблиця

"Мілан" / © Associated Press

Від 10 до 12 січня відбудуться матчі 20-го туру італійської Серії А сезону-2025/26.

У суботу, 10 січня, "Рома" українського форварда Артема Довбика, який минулого туру забив гол і травмувався, прийме "Сассуоло". Того ж дня "Аталанта" позмагається з "Торіно".

У неділю, 11 січня, "Мілан" завітає у гості до "Фіорентини", "Лаціо" зустрінеться з "Вероною", а "Інтер" прийматиме "Наполі".

У понеділок, 12 січня, "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського прийме "Кальярі", а "Ювентус" поміряється силами з "Кремонезе".

Розклад і результати матчів 20-го туру Серії А

Субота, 10 січня

16:00 "Комо" – "Болонья"

16:00 "Удінезе" – "Піза"

19:00 "Рома" – "Сассуоло"

21:45 "Аталанта" – "Торіно"

Неділя, 11 січня

13:30 "Лечче" – "Парма"

16:00 "Фіорентина" – "Мілан"

19:00 "Верона" – "Лаціо"

21:45 "Інтер" – "Наполі"

Понеділок, 12 січня

19:30 "Дженоа" – "Кальярі"

21:45 "Ювентус" – "Кремонезе"

Таблиця Серії А після 19-го туру

Таблиця Серії А після 19-го туру / x.com/SerieA_EN

Раніше повідомлялося, що ПСЖ українця Іллі Забарного у серії пенальті здолав "Марсель" і здобув Суперкубок Франції.