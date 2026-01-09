- Дата публікації
Серія А: розклад і результати матчів 20-го туру чемпіонату Італії з футболу, таблиця
Дивіться календар і результати усіх поєдинків 20-го туру чемпіонату Італії з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.
Від 10 до 12 січня відбудуться матчі 20-го туру італійської Серії А сезону-2025/26.
У суботу, 10 січня, "Рома" українського форварда Артема Довбика, який минулого туру забив гол і травмувався, прийме "Сассуоло". Того ж дня "Аталанта" позмагається з "Торіно".
У неділю, 11 січня, "Мілан" завітає у гості до "Фіорентини", "Лаціо" зустрінеться з "Вероною", а "Інтер" прийматиме "Наполі".
У понеділок, 12 січня, "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського прийме "Кальярі", а "Ювентус" поміряється силами з "Кремонезе".
Розклад і результати матчів 20-го туру Серії А
Субота, 10 січня
16:00 "Комо" – "Болонья"
16:00 "Удінезе" – "Піза"
19:00 "Рома" – "Сассуоло"
21:45 "Аталанта" – "Торіно"
Неділя, 11 січня
13:30 "Лечче" – "Парма"
16:00 "Фіорентина" – "Мілан"
19:00 "Верона" – "Лаціо"
21:45 "Інтер" – "Наполі"
Понеділок, 12 січня
19:30 "Дженоа" – "Кальярі"
21:45 "Ювентус" – "Кремонезе"
