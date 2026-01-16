- Дата публікації
Серія А: розклад і результати матчів 21-го туру чемпіонату Італії з футболу, таблиця
Дивіться календар і результати усіх поєдинків 21-го туру чемпіонату Італії з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.
Від 16 до 19 січня відбудуться матчі 21-го туру італійської Серії А сезону-2025/26.
У п'ятницю, 16 січня, "Аталанта" позмагається з "Пізою".
У суботу, 17 січня, "Інтер" протистоятиме "Удінезе", "Наполі" прийме "Сассуоло", а "Ювентус" зіграє з "Кальярі".
У неділю, 18 січня, "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського зустрінеться з "Пармою", "Болонья" зійдеться з "Фіорентиною", "Рома" українського форварда Артема Довбика побореться з "Торіно", а "Мілан" прийматиме "Лечче".
У понеділок, 19 січня, "Лаціо" поміряється силами з "Комо".
Розклад і результати матчів 21-го туру Серії А
П'ятниця, 16 січня
21:45 "Піза" – "Аталанта"
Субота, 17 січня
16:00 "Удінезе" – "Інтер"
19:00 "Наполі" – "Сассуоло"
21:45 "Кальярі" – "Ювентус"
Неділя, 18 січня
13:30 "Парма" – "Дженоа"
16:00 "Болонья" – "Фіорентина"
19:00 "Торіно" – "Рома"
21:45 "Мілан" – "Лечче"
Понеділок, 19 січня
19:30 "Кремонезе" – "Верона"
21:45 "Лаціо" – "Комо"
Таблиця Серії А після 20-го туру
