Проспорт
58
1 хв

Серія А: розклад і результати матчів 21-го туру чемпіонату Італії з футболу, таблиця

Дивіться календар і результати усіх поєдинків 21-го туру чемпіонату Італії з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.

Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Інтер"

"Інтер" / © Associated Press

Від 16 до 19 січня відбудуться матчі 21-го туру італійської Серії А сезону-2025/26.

У п'ятницю, 16 січня, "Аталанта" позмагається з "Пізою".

У суботу, 17 січня, "Інтер" протистоятиме "Удінезе", "Наполі" прийме "Сассуоло", а "Ювентус" зіграє з "Кальярі".

У неділю, 18 січня, "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського зустрінеться з "Пармою", "Болонья" зійдеться з "Фіорентиною", "Рома" українського форварда Артема Довбика побореться з "Торіно", а "Мілан" прийматиме "Лечче".

У понеділок, 19 січня, "Лаціо" поміряється силами з "Комо".

Розклад і результати матчів 21-го туру Серії А

П'ятниця, 16 січня

21:45 "Піза" – "Аталанта"

Субота, 17 січня

16:00 "Удінезе" – "Інтер"

19:00 "Наполі" – "Сассуоло"

21:45 "Кальярі" – "Ювентус"

Неділя, 18 січня

13:30 "Парма" – "Дженоа"

16:00 "Болонья" – "Фіорентина"

19:00 "Торіно" – "Рома"

21:45 "Мілан" – "Лечче"

Понеділок, 19 січня

19:30 "Кремонезе" – "Верона"

21:45 "Лаціо" – "Комо"

Таблиця Серії А після 20-го туру

Таблиця Серії А після 20-го туру / x.com/SerieA_EN

Раніше повідомлялося, що відомий український футболіст змінив клуб у Європі.

Також ми розповідали, що мадридський "Реал" з українцем Андрієм Луніним у воротах сенсаційно вилетів з Кубка Іспанії від команди другого дивізіону.

58
