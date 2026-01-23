Серія А: розклад і результати матчів 22-го туру чемпіонату Італії з футболу, таблиця

"Рома" – "Мілан" / © Associated Press

Від 23 до 26 січня відбудуться матчі 22-го туру італійської Серії А сезону-2025/26.

Він розпочнеться у п'ятницю, 23 січня, коли "Інтер" прийматиме "Пізу".

У суботу, 24 січня, "Фіорентина" зійдеться з "Кальярі", а "Лаціо" позмагається з "Лечче".

У неділю, 25 січня, "Аталанта" зустрінеться з "Пармою", "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського прийме "Болонью", "Ювентус" протистоятиме "Наполі", а "Рома" українського форварда Артема Довбика поміряється силами з "Міланом".

Завершиться тур у понеділок, 26 січня, грою між "Вероною" та "Удінезе".

Розклад і результати матчів 22-го туру Серії А

П'ятниця, 23 січня

21:45 "Інтер" – "Піза"

Субота, 24 січня

16:00 "Комо" – "Торіно"

19:00 "Фіорентина" – "Кальярі"

21:45 "Лечче" – "Лаціо"

Неділя, 25 січня

13:30 "Сассуоло" – "Кремонезе"

16:00 "Аталанта" – "Парма"

16:00 "Дженоа" – "Болонья"

19:00 "Ювентус" – "Наполі"

21:45 "Рома" – "Мілан"

Понеділок, 26 січня

21:45 "Верона" – "Удінезе"

Таблиця Серії А після 21-го туру

Таблиця Серії А після 21-го туру / x.com/SerieA_EN

Раніше повідомлялося, що Довбик переніс операцію після травми та показався на милицях.