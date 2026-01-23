- Дата публікації
Серія А: розклад і результати матчів 22-го туру чемпіонату Італії з футболу, таблиця
Дивіться календар і результати усіх поєдинків 22-го туру чемпіонату Італії з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.
Від 23 до 26 січня відбудуться матчі 22-го туру італійської Серії А сезону-2025/26.
Він розпочнеться у п'ятницю, 23 січня, коли "Інтер" прийматиме "Пізу".
У суботу, 24 січня, "Фіорентина" зійдеться з "Кальярі", а "Лаціо" позмагається з "Лечче".
У неділю, 25 січня, "Аталанта" зустрінеться з "Пармою", "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського прийме "Болонью", "Ювентус" протистоятиме "Наполі", а "Рома" українського форварда Артема Довбика поміряється силами з "Міланом".
Завершиться тур у понеділок, 26 січня, грою між "Вероною" та "Удінезе".
Розклад і результати матчів 22-го туру Серії А
П'ятниця, 23 січня
21:45 "Інтер" – "Піза"
Субота, 24 січня
16:00 "Комо" – "Торіно"
19:00 "Фіорентина" – "Кальярі"
21:45 "Лечче" – "Лаціо"
Неділя, 25 січня
13:30 "Сассуоло" – "Кремонезе"
16:00 "Аталанта" – "Парма"
16:00 "Дженоа" – "Болонья"
19:00 "Ювентус" – "Наполі"
21:45 "Рома" – "Мілан"
Понеділок, 26 січня
21:45 "Верона" – "Удінезе"
Таблиця Серії А після 21-го туру
Раніше повідомлялося, що Довбик переніс операцію після травми та показався на милицях.