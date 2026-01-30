ТСН у соціальних мережах

Серія А: розклад і результати матчів 23-го туру чемпіонату Італії з футболу, таблиця

Дивіться календар і результати усіх поєдинків 23-го туру чемпіонату Італії з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.

"Інтер"

"Інтер" / © Associated Press

Від 30 січня до 3 лютого відбудуться матчі 23-го туру італійської Серії А сезону-2025/26.

Він розпочнеться у п'ятницю, 30 січня, коли "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського протистоятиме "Лаціо".

У суботу 31 січня, "Наполі" намагатиметься обіграти "Фіорентину".

У неділю, 1 лютого, "Аталанта" зустрінеться з "Комо", "Інтер" завітає у гості до "Кремонезе", а "Ювентус" зійдеться з "Пармою".

У понеділок, 2 лютого, "Рома" українського форварда Артема Довбика зіграє з "Удінезе".

Завершиться тур у вівторок, 3 лютого, коли "Мілан" побореться з "Болоньєю".

Розклад і результати матчів 23-го туру Серії А

П'ятниця, 30 січня

21:45 "Лаціо" – "Дженоа"

Субота, 31 січня

16:00 "Піза" – "Сассуоло"

19:00 "Наполі" – "Фіорентина"

21:45 "Кальярі" – "Верона"

Неділя, 1 лютого

13:30 "Торіно" – "Лечче"

16:00 "Комо" – "Аталанта"

19:00 "Кремонезе" – "Інтер"

21:45 "Парма" – "Ювентус"

Понеділок, 2 лютого

21:45 "Удінезе" – "Рома"

Вівторок, 3 лютого

21:45 "Болонья" – "Мілан"

Таблиця Серії А після 22-го туру / x.com/SerieA_EN

