Серія А: розклад і результати матчів 23-го туру чемпіонату Італії з футболу, таблиця
Дивіться календар і результати усіх поєдинків 23-го туру чемпіонату Італії з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.
Від 30 січня до 3 лютого відбудуться матчі 23-го туру італійської Серії А сезону-2025/26.
Він розпочнеться у п'ятницю, 30 січня, коли "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського протистоятиме "Лаціо".
У суботу 31 січня, "Наполі" намагатиметься обіграти "Фіорентину".
У неділю, 1 лютого, "Аталанта" зустрінеться з "Комо", "Інтер" завітає у гості до "Кремонезе", а "Ювентус" зійдеться з "Пармою".
У понеділок, 2 лютого, "Рома" українського форварда Артема Довбика зіграє з "Удінезе".
Завершиться тур у вівторок, 3 лютого, коли "Мілан" побореться з "Болоньєю".
Розклад і результати матчів 23-го туру Серії А
П'ятниця, 30 січня
21:45 "Лаціо" – "Дженоа"
Субота, 31 січня
16:00 "Піза" – "Сассуоло"
19:00 "Наполі" – "Фіорентина"
21:45 "Кальярі" – "Верона"
Неділя, 1 лютого
13:30 "Торіно" – "Лечче"
16:00 "Комо" – "Аталанта"
19:00 "Кремонезе" – "Інтер"
21:45 "Парма" – "Ювентус"
Понеділок, 2 лютого
21:45 "Удінезе" – "Рома"
Вівторок, 3 лютого
21:45 "Болонья" – "Мілан"