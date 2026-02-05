ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
29
Час на прочитання
1 хв

Серія А: розклад і результати матчів 24-го туру чемпіонату Італії з футболу, таблиця

Дивіться календар і результати усіх поєдинків 24-го туру чемпіонату Італії з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Дженоа", Руслан Малиновський

"Дженоа", Руслан Малиновський / © Associated Press

Від 6 до 18 лютого відбудуться матчі 24-го туру італійської Серії А сезону-2025/26.

Він розпочнеться у п'ятницю, 6 лютого, грою між "Вероною" та "Пізою".

У суботу, 7 лютого, "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського прийме "Наполі", а "Фіорентина" позмагається з "Торіно".

У неділю, 8 лютого, "Інтер" протистоятиме "Сассуоло", а "Ювентус" зійдеться з "Лаціо".

У понеділок, 9 лютого: "Аталанта" зустрінеться з "Кремонезе", а "Рома" українського форварда Артема Довбика прийматиме "Кальярі".

Завершиться тур у середу, 18 лютого: "Мілан" у перенесеному поєдинку прийме "Комо".

Розклад і результати матчів 24-го туру Серії А

П'ятниця, 6 лютого

21:45 "Верона" – "Піза"

Субота, 7 лютого

19:00 "Дженоа" – "Наполі"

21:45 "Фіорентина" – "Торіно"

Неділя, 8 лютого

13:30 "Болонья" – "Парма"

16:00 "Лечче" – "Удінезе"

19:00 "Сассуоло" – "Інтер"

21:45 "Ювентус" – "Лаціо"

Понеділок, 9 лютого

19:30 "Аталанта" – "Кремонезе"

21:45 "Рома" – "Кальярі"

Середа, 18 лютого

21:45 "Мілан" – "Комо"

Таблиця Серії А після 23-го туру

Таблиця Серії А після 23-го туру / x.com/SerieA_EN

Таблиця Серії А після 23-го туру / x.com/SerieA_EN

Раніше повідомлялося, що українського півзахисника Руслана Малиновського визнали автором найкращого гола місяця у Серії А.

Дата публікації
Кількість переглядів
29
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie