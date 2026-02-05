- Дата публікації
Серія А: розклад і результати матчів 24-го туру чемпіонату Італії з футболу, таблиця
Дивіться календар і результати усіх поєдинків 24-го туру чемпіонату Італії з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.
Від 6 до 18 лютого відбудуться матчі 24-го туру італійської Серії А сезону-2025/26.
Він розпочнеться у п'ятницю, 6 лютого, грою між "Вероною" та "Пізою".
У суботу, 7 лютого, "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського прийме "Наполі", а "Фіорентина" позмагається з "Торіно".
У неділю, 8 лютого, "Інтер" протистоятиме "Сассуоло", а "Ювентус" зійдеться з "Лаціо".
У понеділок, 9 лютого: "Аталанта" зустрінеться з "Кремонезе", а "Рома" українського форварда Артема Довбика прийматиме "Кальярі".
Завершиться тур у середу, 18 лютого: "Мілан" у перенесеному поєдинку прийме "Комо".
Розклад і результати матчів 24-го туру Серії А
П'ятниця, 6 лютого
21:45 "Верона" – "Піза"
Субота, 7 лютого
19:00 "Дженоа" – "Наполі"
21:45 "Фіорентина" – "Торіно"
Неділя, 8 лютого
13:30 "Болонья" – "Парма"
16:00 "Лечче" – "Удінезе"
19:00 "Сассуоло" – "Інтер"
21:45 "Ювентус" – "Лаціо"
Понеділок, 9 лютого
19:30 "Аталанта" – "Кремонезе"
21:45 "Рома" – "Кальярі"
Середа, 18 лютого
21:45 "Мілан" – "Комо"
Таблиця Серії А після 23-го туру
Раніше повідомлялося, що українського півзахисника Руслана Малиновського визнали автором найкращого гола місяця у Серії А.