Серія А: розклад і результати матчів 25-го туру чемпіонату Італії з футболу, таблиця
Дивіться календар і результати усіх поєдинків 25-го туру чемпіонату Італії з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.
Від 13 до 16 лютого відбудуться матчі 25-го туру італійської Серії А сезону-2025/26.
Він розпочався у п'ятницю, 13 лютого: "Мілан" здобув перемогу над "Пізою".
У суботу, 14 лютого, "Комо" прийме "Фіорентину", "Лаціо" зустрінеться з "Аталантою", а "Інтер" позмагається з "Ювентусом".
У неділю, 15 лютого, "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського зійдеться з "Кремонезе", а "Рома" українського форварда Артема Довбика завітає у гості до "Наполі".
Завершиться тур у понеділок, 16 лютого, грою між "Кальярі" та "Лечче".
Розклад і результати матчів 25-го туру Серії А
П'ятниця, 13 лютого
21:45 "Піза" – "Мілан" – 1:2
Субота, 14 лютого
16:00 "Комо" – "Фіорентина"
19:00 "Лаціо" – "Аталанта"
21:45 "Інтер" – "Ювентус"
Неділя, 15 лютого
13:30 "Удінезе" – "Сассуоло"
16:00 "Кремонезе" – "Дженоа"
16:00 "Парма" – "Верона"
19:00 "Торіно" – "Болонья"
21:45 "Наполі" – "Рома"
Понеділок, 16 лютого
21:45 "Кальярі" – "Лечче"
Таблиця Серії А після 24-го туру
