Серія А: розклад і результати матчів 25-го туру чемпіонату Італії з футболу, таблиця

"Інтер" / © Associated Press

Від 13 до 16 лютого відбудуться матчі 25-го туру італійської Серії А сезону-2025/26.

Він розпочався у п'ятницю, 13 лютого: "Мілан" здобув перемогу над "Пізою".

У суботу, 14 лютого, "Комо" прийме "Фіорентину", "Лаціо" зустрінеться з "Аталантою", а "Інтер" позмагається з "Ювентусом".

У неділю, 15 лютого, "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського зійдеться з "Кремонезе", а "Рома" українського форварда Артема Довбика завітає у гості до "Наполі".

Завершиться тур у понеділок, 16 лютого, грою між "Кальярі" та "Лечче".

Розклад і результати матчів 25-го туру Серії А

П'ятниця, 13 лютого

21:45 "Піза" – "Мілан" – 1:2

Субота, 14 лютого

16:00 "Комо" – "Фіорентина"

19:00 "Лаціо" – "Аталанта"

21:45 "Інтер" – "Ювентус"

Неділя, 15 лютого

13:30 "Удінезе" – "Сассуоло"

16:00 "Кремонезе" – "Дженоа"

16:00 "Парма" – "Верона"

19:00 "Торіно" – "Болонья"

21:45 "Наполі" – "Рома"

Понеділок, 16 лютого

21:45 "Кальярі" – "Лечче"

Таблиця Серії А після 24-го туру

Таблиця Серії А після 24-го туру / x.com/SerieA_EN

