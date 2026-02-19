ТСН у соціальних мережах

Серія А: розклад і результати матчів 26-го туру чемпіонату Італії з футболу, таблиця

Дивіться календар і результати усіх поєдинків 26-го туру чемпіонату Італії з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.

"Інтер"

"Інтер" / © Associated Press

Від 20 до 23 лютого відбудуться матчі 26-го туру італійської Серії А сезону-2025/26.

Він розпочнеться у п'ятницю, 20 лютого, грою між "Сассуоло" та "Вероною".

У суботу, 21 лютого, "Ювентус" прийме "Комо", "Інтер" завітає у гості до "Лечче", а "Лаціо" поміряється силами з "Кальярі".

У неділю, 22 лютого, "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського прийматиме "Торіно", "Наполі" зійдеться з "Аталантою", "Мілан" зустрінеться з "Пармою", а "Рома" українського форварда Артема Довбика протистоятиме "Кремонезе".

Завершиться тур у понеділок, 23 лютого: "Фіорентина" побореться з "Пізою", а "Болонья" зіграє проти "Удінезе".

Розклад і результати матчів 26-го туру Серії А

П'ятниця, 20 лютого

21:45 "Сассуоло" – "Верона"

Субота, 21 лютого

16:00 "Ювентус" – "Комо"

19:00 "Лечче" – "Інтер"

21:45 "Кальярі" – "Лаціо"

Неділя, 22 лютого

13:30 "Дженоа" – "Торіно"

16:00 "Аталанта" – "Наполі"

19:00 "Мілан" – "Парма"

21:45 "Рома" – "Кремонезе"

Понеділок, 23 лютого

19:30 "Фіорентина" – "Піза

21:45 "Болонья" – "Удінезе"

Таблиця Серії А після 25-го туру

Таблиця Серії А після 25-го туру / sofascore.com

Таблиця Серії А після 25-го туру / sofascore.com

