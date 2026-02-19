- Дата публікації
Серія А: розклад і результати матчів 26-го туру чемпіонату Італії з футболу, таблиця
Дивіться календар і результати усіх поєдинків 26-го туру чемпіонату Італії з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.
Від 20 до 23 лютого відбудуться матчі 26-го туру італійської Серії А сезону-2025/26.
Він розпочнеться у п'ятницю, 20 лютого, грою між "Сассуоло" та "Вероною".
У суботу, 21 лютого, "Ювентус" прийме "Комо", "Інтер" завітає у гості до "Лечче", а "Лаціо" поміряється силами з "Кальярі".
У неділю, 22 лютого, "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського прийматиме "Торіно", "Наполі" зійдеться з "Аталантою", "Мілан" зустрінеться з "Пармою", а "Рома" українського форварда Артема Довбика протистоятиме "Кремонезе".
Завершиться тур у понеділок, 23 лютого: "Фіорентина" побореться з "Пізою", а "Болонья" зіграє проти "Удінезе".
Розклад і результати матчів 26-го туру Серії А
П'ятниця, 20 лютого
21:45 "Сассуоло" – "Верона"
Субота, 21 лютого
16:00 "Ювентус" – "Комо"
19:00 "Лечче" – "Інтер"
21:45 "Кальярі" – "Лаціо"
Неділя, 22 лютого
13:30 "Дженоа" – "Торіно"
16:00 "Аталанта" – "Наполі"
19:00 "Мілан" – "Парма"
21:45 "Рома" – "Кремонезе"
Понеділок, 23 лютого
19:30 "Фіорентина" – "Піза
21:45 "Болонья" – "Удінезе"
Таблиця Серії А після 25-го туру
