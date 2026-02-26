- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 14
- Час на прочитання
- 1 хв
Серія А: розклад і результати матчів 27-го туру чемпіонату Італії з футболу, таблиця
Дивіться календар і результати усіх поєдинків 27-го туру чемпіонату Італії з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.
Від 27 лютого до 2 березня відбудуться матчі 27-го туру італійської Серії А сезону-2025/26.
Він розпочнеться у п'ятницю, 27 лютого, грою між "Пармою" та "Кальярі".
У суботу, 28 лютого, "Наполі" позмагається з "Вероною", а "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського зустрінеться з "Інтером".
У неділю, 1 березня, "Мілан" протистоятиме "Кремонезе", "Аталанта" зіграє із "Сассуоло", "Лаціо" зійдеться з "Торіно", а "Рома" українського форварда Артема Довбика прийме "Ювентус".
Завершиться тур у понеділок, 2 березня: "Болонья" завітає у гості до "Пізи", а "Фіорентина" боротиметься проти "Удінезе".
Розклад і результати матчів 27-го туру Серії А
П'ятниця, 27 лютого
21:45 "Парма" — "Кальярі"
Субота, 28 лютого
16:00 "Комо" — "Лечче"
19:00 "Верона" — "Наполі"
21:45 "Інтер" — "Дженоа"
Неділя, 1 березня
13:30 "Кремонезе" — "Мілан"
16:00 "Сассуоло" — "Аталанта"
19:00 "Торіно" — "Лаціо"
21:45 "Рома" — "Ювентус"
Понеділок, 2 березня
19:30 "Піза" — "Болонья"
21:45 "Удінезе" — "Фіорентина"
Таблиця Серії А після 26-го туру
Раніше повідомлялося, що "Аталанта" розбила "Боруссію" Дортмунд і вийшла до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
Також ми розповідали, що "Буде-Глімт" удруге шокував "Інтер" і вийшов до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.