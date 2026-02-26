Серія А: розклад і результати матчів 27-го туру чемпіонату Італії з футболу, таблиця

"Аталанта" / © Associated Press

Від 27 лютого до 2 березня відбудуться матчі 27-го туру італійської Серії А сезону-2025/26.

Він розпочнеться у п'ятницю, 27 лютого, грою між "Пармою" та "Кальярі".

У суботу, 28 лютого, "Наполі" позмагається з "Вероною", а "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського зустрінеться з "Інтером".

У неділю, 1 березня, "Мілан" протистоятиме "Кремонезе", "Аталанта" зіграє із "Сассуоло", "Лаціо" зійдеться з "Торіно", а "Рома" українського форварда Артема Довбика прийме "Ювентус".

Завершиться тур у понеділок, 2 березня: "Болонья" завітає у гості до "Пізи", а "Фіорентина" боротиметься проти "Удінезе".

Розклад і результати матчів 27-го туру Серії А

П'ятниця, 27 лютого

21:45 "Парма" — "Кальярі"

Субота, 28 лютого

16:00 "Комо" — "Лечче"

19:00 "Верона" — "Наполі"

21:45 "Інтер" — "Дженоа"

Неділя, 1 березня

13:30 "Кремонезе" — "Мілан"

16:00 "Сассуоло" — "Аталанта"

19:00 "Торіно" — "Лаціо"

21:45 "Рома" — "Ювентус"

Понеділок, 2 березня

19:30 "Піза" — "Болонья"

21:45 "Удінезе" — "Фіорентина"

Таблиця Серії А після 26-го туру

Таблиця Серії А після 26-го туру / sofascore.com

Раніше повідомлялося, що "Аталанта" розбила "Боруссію" Дортмунд і вийшла до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Також ми розповідали, що "Буде-Глімт" удруге шокував "Інтер" і вийшов до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.