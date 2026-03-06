ТСН у соціальних мережах

Серія А: розклад і результати матчів 28-го туру чемпіонату Італії з футболу, таблиця

Дивіться календар і результати усіх поєдинків 28-го туру чемпіонату Італії з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.

"Мілан" — "Інтер"

"Мілан" — "Інтер" / © Associated Press

Від 6 до 9 березня відбудуться матчі 28-го туру італійської Серії А сезону-2025/26.

Він розпочнеться у п'ятницю, 6 березня: "Наполі" прийме "Торіно".

У суботу, 7 березня, "Аталанта" позмагається з "Удінезе", а "Ювентус" зустрінеться з "Пізою".

У неділю, 8 березня, "Фіорентина" побореться з "Пармою", "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського прийме "Рому" українського форварда Артема Довбика, а "Мілан" зіграє проти "Інтера".

Завершиться тур у понеділок, 9 березня: "Лаціо" протистоятиме "Сассуоло".

Розклад і результати матчів 28-го туру Серії А

П'ятниця, 6 березня

21:45 "Наполі" — "Торіно"

Субота, 7 березня

16:00 "Кальярі" — "Комо"

19:00 "Аталанта" — "Удінезе"

21:45 "Ювентус" — "Піза"

Неділя, 8 березня

13:30 "Лечче" — "Кремонезе"

16:00 "Болонья" — "Верона"

16:00 "Фіорентина" — "Парма"

19:00 "Дженоа" — "Рома"

21:45 "Мілан" — "Інтер"

Понеділок, 9 березня

21:45 "Лаціо" — "Сассуоло"

Таблиця Серії А після 27-го туру

Таблиця Серії А після 27-го туру / sofascore.com

Раніше повідомлялося, що "Барселона" розгромила "Атлетіко", але не зуміла вийти до фіналу Кубка Іспанії.

Також ми розповідали, що "Реал" уперше за 7 сезонів програв два матчі поспіль у Ла Лізі.

