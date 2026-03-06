- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 11
- Час на прочитання
- 1 хв
Серія А: розклад і результати матчів 28-го туру чемпіонату Італії з футболу, таблиця
Дивіться календар і результати усіх поєдинків 28-го туру чемпіонату Італії з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.
Від 6 до 9 березня відбудуться матчі 28-го туру італійської Серії А сезону-2025/26.
Він розпочнеться у п'ятницю, 6 березня: "Наполі" прийме "Торіно".
У суботу, 7 березня, "Аталанта" позмагається з "Удінезе", а "Ювентус" зустрінеться з "Пізою".
У неділю, 8 березня, "Фіорентина" побореться з "Пармою", "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського прийме "Рому" українського форварда Артема Довбика, а "Мілан" зіграє проти "Інтера".
Завершиться тур у понеділок, 9 березня: "Лаціо" протистоятиме "Сассуоло".
Розклад і результати матчів 28-го туру Серії А
П'ятниця, 6 березня
21:45 "Наполі" — "Торіно"
Субота, 7 березня
16:00 "Кальярі" — "Комо"
19:00 "Аталанта" — "Удінезе"
21:45 "Ювентус" — "Піза"
Неділя, 8 березня
13:30 "Лечче" — "Кремонезе"
16:00 "Болонья" — "Верона"
16:00 "Фіорентина" — "Парма"
19:00 "Дженоа" — "Рома"
21:45 "Мілан" — "Інтер"
Понеділок, 9 березня
21:45 "Лаціо" — "Сассуоло"
Таблиця Серії А після 27-го туру
Раніше повідомлялося, що "Барселона" розгромила "Атлетіко", але не зуміла вийти до фіналу Кубка Іспанії.
Також ми розповідали, що "Реал" уперше за 7 сезонів програв два матчі поспіль у Ла Лізі.