- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 13
- Час на прочитання
- 1 хв
Серія А: розклад і результати матчів 29-го туру чемпіонату Італії з футболу, таблиця
Дивіться календар і результати усіх поєдинків 29-го туру чемпіонату Італії з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.
Від 13 до 16 березня відбудуться матчі 29-го туру італійської Серії А сезону-2025/26.
Він розпочнеться у п'ятницю, 13 березня, грою між "Торіно" та "Пармою".
У суботу, 14 березня, "Інтер" позмагається з "Аталантою", "Наполі" протистоятиме "Лечче", а "Ювентус" завітає у гості до "Удінезе".
У неділю, 15 березня, "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського зустрінеться з "Вероною", "Рома" українського форварда Артема Довбика зіграє з "Комо", а "Мілан" побореться з "Лаціо".
Завершиться тур у понеділок, 16 березня, матчем між "Кремонезе" та "Фіорентиною".
Розклад і результати матчів 29-го туру Серії А
П'ятниця, 13 березня
21:45 "Торіно" — "Парма"
Субота, 14 березня
16:00 "Інтер" — "Аталанта"
19:00 "Наполі" — "Лечче"
21:45 "Удінезе" — "Ювентус"
Неділя, 15 березня
13:30 "Верона" — "Дженоа"
16:00 "Піза" — "Кальярі"
16:00 "Сассуоло" — "Болонья"
19:00 "Комо" — "Рома"
21:45 "Лаціо" — "Мілан"
Понеділок, 16 березня
21:45 "Кремонезе" — "Фіорентина"
Таблиця Серії А після 28-го туру
Раніше повідомлялося, що "Баварія" рознесла "Аталанту" в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.