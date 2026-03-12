ТСН у соціальних мережах

Серія А: розклад і результати матчів 29-го туру чемпіонату Італії з футболу, таблиця

Дивіться календар і результати усіх поєдинків 29-го туру чемпіонату Італії з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.

"Лаціо" — "Мілан"

"Лаціо" — "Мілан" / © Associated Press

Від 13 до 16 березня відбудуться матчі 29-го туру італійської Серії А сезону-2025/26.

Він розпочнеться у п'ятницю, 13 березня, грою між "Торіно" та "Пармою".

У суботу, 14 березня, "Інтер" позмагається з "Аталантою", "Наполі" протистоятиме "Лечче", а "Ювентус" завітає у гості до "Удінезе".

У неділю, 15 березня, "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського зустрінеться з "Вероною", "Рома" українського форварда Артема Довбика зіграє з "Комо", а "Мілан" побореться з "Лаціо".

Завершиться тур у понеділок, 16 березня, матчем між "Кремонезе" та "Фіорентиною".

Розклад і результати матчів 29-го туру Серії А

П'ятниця, 13 березня

21:45 "Торіно" — "Парма"

Субота, 14 березня

16:00 "Інтер" — "Аталанта"

19:00 "Наполі" — "Лечче"

21:45 "Удінезе" — "Ювентус"

Неділя, 15 березня

13:30 "Верона" — "Дженоа"

16:00 "Піза" — "Кальярі"

16:00 "Сассуоло" — "Болонья"

19:00 "Комо" — "Рома"

21:45 "Лаціо" — "Мілан"

Понеділок, 16 березня

21:45 "Кремонезе" — "Фіорентина"

Таблиця Серії А після 28-го туру

Таблиця Серії А після 28-го туру / sofascore.com

Раніше повідомлялося, що "Баварія" рознесла "Аталанту" в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

