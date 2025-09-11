- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 37
- Час на прочитання
- 1 хв
Серія А: розклад і результати матчів 3-го туру чемпіонату Італії з футболу, таблиця
Дивіться календар і результати усіх поєдинків третього туру чемпіонату Італії з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.
Від 13 до 15 вересня відбудуться матчі третього туру італійської Серії А сезону-2025/26.
Він розпочнеться у суботу, 13 вересня: у центральному поєдинку туру "Ювентус" прийматиме "Інтер", а чинний чемпіон "Наполі" позмагається з "Фіорентиною".
У неділю, 14 вересня, "Рома" українського форварда Артема Довбика прийме "Торіно", "Аталанта" зустрінеться з "Лечче", "Лаціо" протистоятиме "Сассуоло", а "Мілан" поміряється силами з "Болоньєю".
Закінчиться тур у понеділок, 15 вересня, коли "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського завітає у гості до "Комо".
Розклад і результати матчів 3-го туру Серії А
Субота, 13 вересня
16:00 "Кальярі" – "Парма"
19:00 "Ювентус" – "Інтер"
21:45 "Фіорентина" – "Наполі"
Неділя, 14 вересня
13:30 "Рома" – "Торіно"
16:00 "Аталанта" – "Лечче"
16:00 "Піза" – "Удінезе"
19:00 "Сассуоло" – "Лаціо"
21:45 "Мілан" – "Болонья"
Понеділок, 15 вересня
19:30 "Верона" – "Кремонезе"
21:45 "Комо" – "Дженоа"