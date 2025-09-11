ТСН у соціальних мережах

Серія А: розклад і результати матчів 3-го туру чемпіонату Італії з футболу, таблиця

Дивіться календар і результати усіх поєдинків третього туру чемпіонату Італії з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.

"Ювентус" – "Інтер"

"Ювентус" – "Інтер" / © Associated Press

Від 13 до 15 вересня відбудуться матчі третього туру італійської Серії А сезону-2025/26.

Він розпочнеться у суботу, 13 вересня: у центральному поєдинку туру "Ювентус" прийматиме "Інтер", а чинний чемпіон "Наполі" позмагається з "Фіорентиною".

У неділю, 14 вересня, "Рома" українського форварда Артема Довбика прийме "Торіно", "Аталанта" зустрінеться з "Лечче", "Лаціо" протистоятиме "Сассуоло", а "Мілан" поміряється силами з "Болоньєю".

Закінчиться тур у понеділок, 15 вересня, коли "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського завітає у гості до "Комо".

Розклад і результати матчів 3-го туру Серії А

Субота, 13 вересня

16:00 "Кальярі" – "Парма"

19:00 "Ювентус" – "Інтер"

21:45 "Фіорентина" – "Наполі"

Неділя, 14 вересня

13:30 "Рома" – "Торіно"

16:00 "Аталанта" – "Лечче"

16:00 "Піза" – "Удінезе"

19:00 "Сассуоло" – "Лаціо"

21:45 "Мілан" – "Болонья"

Понеділок, 15 вересня

19:30 "Верона" – "Кремонезе"

21:45 "Комо" – "Дженоа"

Таблиця Серії А після 2-го туру

Таблиця Серії А після 2-го туру / © flashscore.ua

