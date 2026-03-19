Серія А: розклад і результати матчів 30-го туру чемпіонату Італії з футболу, таблиця
Дивіться календар і результати усіх поєдинків 30-го туру чемпіонату Італії з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.
Від 20 до 22 березня відбудуться матчі 30-го туру італійської Серії А сезону-2025/26.
Він розпочнеться у п'ятницю, 20 березня: "Наполі" зіграє з "Кальярі", а "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського прийме "Удінезе".
У суботу, 21 березня, "Мілан" позмагається з "Торіно", а "Ювентус" протистоятиме "Сассуоло".
У неділю, 22 березня, "Аталанта" прийме "Верону", "Лаціо" зійдеться з "Болоньєю", "Рома" українського форварда Артема Довбика поміряється силами з "Лечче", а "Інтер" гостюватиме у "Фіорентини".
Розклад і результати матчів 30-го туру Серії А
П'ятниця, 20 березня
19:30 "Кальярі" — "Наполі"
21:45 "Дженоа" — "Удінезе"
Субота, 21 березня
16:00 "Парма" — "Кремонезе"
19:00 "Мілан" — "Торіно"
21:45 "Ювентус" — "Сассуоло"
Неділя, 22 березня
13:30 "Комо" — "Піза"
16:00 "Аталанта" — "Верона"
16:00 "Болонья" — "Лаціо"
19:00 "Рома" — "Лечче"
21:45 "Фіорентина" — "Інтер"
Таблиця Серії А після 29-го туру
