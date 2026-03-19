ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
25
Час на прочитання
1 хв

Серія А: розклад і результати матчів 30-го туру чемпіонату Італії з футболу, таблиця

Дивіться календар і результати усіх поєдинків 30-го туру чемпіонату Італії з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.

Автор публікації
Максим Приходько
"Інтер"

"Інтер" / © Associated Press

Від 20 до 22 березня відбудуться матчі 30-го туру італійської Серії А сезону-2025/26.

Він розпочнеться у п'ятницю, 20 березня: "Наполі" зіграє з "Кальярі", а "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського прийме "Удінезе".

У суботу, 21 березня, "Мілан" позмагається з "Торіно", а "Ювентус" протистоятиме "Сассуоло".

У неділю, 22 березня, "Аталанта" прийме "Верону", "Лаціо" зійдеться з "Болоньєю", "Рома" українського форварда Артема Довбика поміряється силами з "Лечче", а "Інтер" гостюватиме у "Фіорентини".

Розклад і результати матчів 30-го туру Серії А

П'ятниця, 20 березня

19:30 "Кальярі" — "Наполі"

21:45 "Дженоа" — "Удінезе"

Субота, 21 березня

16:00 "Парма" — "Кремонезе"

19:00 "Мілан" — "Торіно"

21:45 "Ювентус" — "Сассуоло"

Неділя, 22 березня

13:30 "Комо" — "Піза"

16:00 "Аталанта" — "Верона"

16:00 "Болонья" — "Лаціо"

19:00 "Рома" — "Лечче"

21:45 "Фіорентина" — "Інтер"

Таблиця Серії А після 29-го туру

Таблиця Серії А після 29-го туру / sofascore.com

Раніше повідомлялося, що визначилися всі учасники 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Також ми розповідали, що Ліонель Мессі забив 900-й гол у кар'єрі.

Дата публікації
Кількість переглядів
25
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie