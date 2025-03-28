Серія А: розклад і результати матчів 30-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

"Мілан" – "Наполі" / © Associated Press

Реклама

29-31 березня відбудуться матчі 30-го туру італійської Серії А сезону-2024/25.

На суботу заплановано одразу три поєдинки за участю клубів українських футболістів: "Емполі" Віктора Коваленка зустрінеться з "Комо", "Дженоа" Руслана Малиновського позмагається з "Ювентусом", а "Рома" Артема Довбика протистоятиме "Лечче".

У неділю "Фіорентина" прийме "Аталанту", "Інтер" зійдеться з "Удінезе", а в центральному поєдинку туру сильнішого визначатимуть "Наполі" та "Мілан".

Реклама

Завершиться тур у понеділок матчами "Верона" – "Парма" і "Лаціо" – "Торіно".

За дев'ять турів до кінця таблицю Серії А очолює "Інтер" (64 очки). Друге місце посідає "Наполі" (61 бал). Третьою йде "Аталанта" (58 пунктів). Топ-4 замикає "Болонья" (53 очки).

Розклад і результати матчів 30-го туру Серії А

Субота, 29 березня

16:00 "Венеція" – "Болонья"

16:00 "Комо" – "Емполі"

19:00 "Ювентус" – "Дженоа"

21:45 "Лечче" – "Рома"

Неділя, 30 березня

13:30 "Кальярі" – "Монца"

16:00 "Фіорентина" – "Аталанта"

19:00 "Інтер" – "Удінезе"

21:45 "Наполі" – "Мілан"

Понеділок, 31 березня

19:30 "Верона" – "Парма"

21:45 "Лаціо" – "Торіно"

Таблиця Серії А після 29-го туру

Таблиця Серії А після 29-го туру / © flashscore.ua