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Серія А: розклад і результати матчів 30-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця
У центральному поєдинку туру зійдуться "Наполі" та "Мілан".
29-31 березня відбудуться матчі 30-го туру італійської Серії А сезону-2024/25.
На суботу заплановано одразу три поєдинки за участю клубів українських футболістів: "Емполі" Віктора Коваленка зустрінеться з "Комо", "Дженоа" Руслана Малиновського позмагається з "Ювентусом", а "Рома" Артема Довбика протистоятиме "Лечче".
У неділю "Фіорентина" прийме "Аталанту", "Інтер" зійдеться з "Удінезе", а в центральному поєдинку туру сильнішого визначатимуть "Наполі" та "Мілан".
Завершиться тур у понеділок матчами "Верона" – "Парма" і "Лаціо" – "Торіно".
За дев'ять турів до кінця таблицю Серії А очолює "Інтер" (64 очки). Друге місце посідає "Наполі" (61 бал). Третьою йде "Аталанта" (58 пунктів). Топ-4 замикає "Болонья" (53 очки).
Розклад і результати матчів 30-го туру Серії А
Субота, 29 березня
16:00 "Венеція" – "Болонья"
16:00 "Комо" – "Емполі"
19:00 "Ювентус" – "Дженоа"
21:45 "Лечче" – "Рома"
Неділя, 30 березня
13:30 "Кальярі" – "Монца"
16:00 "Фіорентина" – "Аталанта"
19:00 "Інтер" – "Удінезе"
21:45 "Наполі" – "Мілан"
Понеділок, 31 березня
19:30 "Верона" – "Парма"
21:45 "Лаціо" – "Торіно"