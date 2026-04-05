- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 489
- Час на прочитання
- 1 хв
Серія А: розклад і результати матчів 31-го туру чемпіонату Італії з футболу, таблиця
Дивіться календар і результати усіх поєдинків 31-го туру чемпіонату Італії з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.
Від 4 до 6 квітня відбудуться матчі 31-го туру італійської Серії А сезону-2025/26.
Він розпочався у суботу, 4 квітня: "Фіорентина" обіграла "Верону", а "Лаціо" зіграв унічию з "Пармою".
У неділю, 5 квітня, "Болонья" здолала "Кремонезе", а "Рома" українського форварда Артема Довбика завітає у гості до "Інтера".
У понеділок, 6 квітня, "Комо" зіграє з "Удінезе", "Аталанта" протистоятиме "Лечче", "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського побореться з "Ювентусом", а "Наполі" зустрінеться з "Міланом".
Розклад і результати матчів 31-го туру Серії А
Субота, 4 квітня
16:00 "Сассуоло" — "Кальярі" — 2:1
19:00 "Верона" — "Фіорентина" — 0:1
21:45 "Лаціо" — "Парма" — 1:1
Неділя, 5 квітня
16:00 "Кремонезе" — "Болонья" — 1:2
19:00 "Піза" — "Торіно"
21:45 "Інтер" — "Рома"
Понеділок, 6 квітня
13:30 "Удінезе" — "Комо"
16:00 "Лечче" — "Аталанта"
19:00 "Ювентус" — "Дженоа"
21:45 "Наполі" — "Мілан"
Таблиця Серії А після 30-го туру
Раніше повідомлялося, що президент Федерації футболу Італії пішов у відставку після невиходу збірної на ЧС-2026.
Також ми розповідали, що Мірча Луческу залишив посаду головного тренера збірної Румунії.