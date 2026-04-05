Серія А: розклад і результати матчів 31-го туру чемпіонату Італії з футболу, таблиця

"Наполі" — "Мілан"

Від 4 до 6 квітня відбудуться матчі 31-го туру італійської Серії А сезону-2025/26.

Він розпочався у суботу, 4 квітня: "Фіорентина" обіграла "Верону", а "Лаціо" зіграв унічию з "Пармою".

У неділю, 5 квітня, "Болонья" здолала "Кремонезе", а "Рома" українського форварда Артема Довбика завітає у гості до "Інтера".

У понеділок, 6 квітня, "Комо" зіграє з "Удінезе", "Аталанта" протистоятиме "Лечче", "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського побореться з "Ювентусом", а "Наполі" зустрінеться з "Міланом".

Розклад і результати матчів 31-го туру Серії А

Субота, 4 квітня

16:00 "Сассуоло" — "Кальярі" — 2:1

19:00 "Верона" — "Фіорентина" — 0:1

21:45 "Лаціо" — "Парма" — 1:1

Неділя, 5 квітня

16:00 "Кремонезе" — "Болонья" — 1:2

19:00 "Піза" — "Торіно"

21:45 "Інтер" — "Рома"

Понеділок, 6 квітня

13:30 "Удінезе" — "Комо"

16:00 "Лечче" — "Аталанта"

19:00 "Ювентус" — "Дженоа"

21:45 "Наполі" — "Мілан"

Таблиця Серії А після 30-го туру

Раніше повідомлялося, що президент Федерації футболу Італії пішов у відставку після невиходу збірної на ЧС-2026.

Також ми розповідали, що Мірча Луческу залишив посаду головного тренера збірної Румунії.