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Серія А: розклад і результати матчів 31-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця
У центральному поєдинку туру "Рома" українського форварда Артема Довбика прийматиме "Ювентус".
4-7 квітня відбудуться матчі 31-го туру італійської Серії А сезону-2024/25.
Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком, у якому "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського позмагається з "Удінезе".
У суботу "Інтер" зустрінеться з "Пармою", а "Мілан" поміряється силами з "Фіорентиною".
В неділю "Емполі" українського хавбека Віктора Коваленка протистоятиме "Кальярі", "Аталанта" зійдеться з "Лаціо", а в центральному поєдинку туру "Рома" українського форварда Артема Довбика прийматиме "Ювентус".
Завершиться тур у понеділок, коли "Наполі" завітає у гості до "Болоньї".
Розклад і результати матчів 31-го туру Серії А
П'ятниця, 4 квітня
21:45 "Дженоа" – "Удінезе"
Субота, 5 квітня
16:00 "Монца" – "Комо"
19:00 "Парма" – "Інтер"
21:45 "Мілан" – "Фіорентина"
Неділя, 6 квітня
13:30 "Лечче" – "Венеція"
16:00 "Емполі" – "Кальярі"
16:00 "Торіно" – "Верона"
19:00 "Аталанта" – "Лаціо"
21:45 "Рома" – "Ювентус"
Понеділок, 7 квітня
21:45 "Болонья" – "Наполі"
За вісім турів до кінця таблицю Серії А очолює "Інтер" (67 очок). Друге місце посідає "Наполі" (64 бали). Третьою йде "Аталанта" (58 пунктів). Топ-4 замикає "Болонья" (56 очок).