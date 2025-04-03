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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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155
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Серія А: розклад і результати матчів 31-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

У центральному поєдинку туру "Рома" українського форварда Артема Довбика прийматиме "Ювентус".

Автор публікації
Максим Приходько Максим Приходько
Артем Довбик

Артем Довбик / © facebook.com/officialasroma

4-7 квітня відбудуться матчі 31-го туру італійської Серії А сезону-2024/25.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком, у якому "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського позмагається з "Удінезе".

У суботу "Інтер" зустрінеться з "Пармою", а "Мілан" поміряється силами з "Фіорентиною".

В неділю "Емполі" українського хавбека Віктора Коваленка протистоятиме "Кальярі", "Аталанта" зійдеться з "Лаціо", а в центральному поєдинку туру "Рома" українського форварда Артема Довбика прийматиме "Ювентус".

Завершиться тур у понеділок, коли "Наполі" завітає у гості до "Болоньї".

Розклад і результати матчів 31-го туру Серії А

П'ятниця, 4 квітня

21:45 "Дженоа" – "Удінезе"

Субота, 5 квітня

16:00 "Монца" – "Комо"

19:00 "Парма" – "Інтер"

21:45 "Мілан" – "Фіорентина"

Неділя, 6 квітня

13:30 "Лечче" – "Венеція"

16:00 "Емполі" – "Кальярі"

16:00 "Торіно" – "Верона"

19:00 "Аталанта" – "Лаціо"

21:45 "Рома" – "Ювентус"

Понеділок, 7 квітня

21:45 "Болонья" – "Наполі"

За вісім турів до кінця таблицю Серії А очолює "Інтер" (67 очок). Друге місце посідає "Наполі" (64 бали). Третьою йде "Аталанта" (58 пунктів). Топ-4 замикає "Болонья" (56 очок).

Таблиця Серії А після 30-го туру

Таблиця Серії А після 30-го туру / © flashscore.ua

Таблиця Серії А після 30-го туру / © flashscore.ua

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