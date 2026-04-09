- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 38
- Час на прочитання
- 1 хв
Серія А: розклад і результати матчів 32-го туру чемпіонату Італії з футболу, таблиця
Дивіться календар і результати усіх поєдинків 32-го туру чемпіонату Італії з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.
Від 10 до 13 квітня відбудуться матчі 32-го туру італійської Серії А сезону-2025/26.
Він розпочнеться у п'ятницю, 10 квітня: "Рома" українського форварда Артема Довбика позмагається з "Пізою".
У суботу, 11 квітня, "Мілан" прийме "Удінезе", а "Ювентус" зіграє з "Аталантою".
У неділю, 12 квітня, "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського прийме "Сассуоло", "Наполі" зустрінеться з "Пармою", а лідер чемпіонату "Інтер" завітає у гості до "Комо".
Завершиться тур у понеділок, 13 квітня: "Фіорентина" зійдеться з "Лаціо".
Розклад і результати матчів 32-го туру Серії А
П'ятниця, 10 квітня
21:45 "Рома" — "Піза"
Субота, 11 квітня
16:00 "Кальярі" — "Кремонезе"
16:00 "Торіно" — "Верона"
19:00 "Мілан" — "Удінезе"
21:45 "Аталанта" — "Ювентус"
Неділя, 12 квітня
13:30 "Дженоа" — "Сассуоло"
16:00 "Парма" — "Наполі"
19:00 "Болонья" — "Лечче"
21:45 "Комо" — "Інтер"
Понеділок, 13 квітня
21:45 "Фіорентина" — "Лаціо"
Таблиця Серії А після 31-го туру
