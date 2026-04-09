ТСН у соціальних мережах

Серія А: розклад і результати матчів 32-го туру чемпіонату Італії з футболу, таблиця

Дивіться календар і результати усіх поєдинків 32-го туру чемпіонату Італії з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.

"Інтер"

"Інтер" / © Associated Press

Від 10 до 13 квітня відбудуться матчі 32-го туру італійської Серії А сезону-2025/26.

Він розпочнеться у п'ятницю, 10 квітня: "Рома" українського форварда Артема Довбика позмагається з "Пізою".

У суботу, 11 квітня, "Мілан" прийме "Удінезе", а "Ювентус" зіграє з "Аталантою".

У неділю, 12 квітня, "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського прийме "Сассуоло", "Наполі" зустрінеться з "Пармою", а лідер чемпіонату "Інтер" завітає у гості до "Комо".

Завершиться тур у понеділок, 13 квітня: "Фіорентина" зійдеться з "Лаціо".

Розклад і результати матчів 32-го туру Серії А

П'ятниця, 10 квітня

21:45 "Рома" — "Піза"

Субота, 11 квітня

16:00 "Кальярі" — "Кремонезе"

16:00 "Торіно" — "Верона"

19:00 "Мілан" — "Удінезе"

21:45 "Аталанта" — "Ювентус"

Неділя, 12 квітня

13:30 "Дженоа" — "Сассуоло"

16:00 "Парма" — "Наполі"

19:00 "Болонья" — "Лечче"

21:45 "Комо" — "Інтер"

Понеділок, 13 квітня

21:45 "Фіорентина" — "Лаціо"

Таблиця Серії А після 31-го туру

Таблиця Серії А після 31-го туру / sofascore.com

Таблиця Серії А після 31-го туру / sofascore.com

Раніше повідомлялося, що Гаттузо залишив посаду головного тренера збірної Італії після невиходу на ЧС-2026.

Також ми розповідали, що президент Федерації футболу Італії пішов у відставку після невиходу збірної на ЧС-2026.

Дата публікації
Кількість переглядів
38
Наступна публікація

