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Серія А: розклад і результати матчів 32-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця
У центральному поєдинку туру "Рома" українського форварда Артема Довбика в римському дербі зійдеться з "Лаціо".
11-14 квітня відбудуться матчі 32-го туру італійської Серії А сезону-2024/25.
Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком, у якому "Мілан" завітає у гості до "Удінезе".
У суботу "Інтер" прийме "Кальярі", "Ювентус" зустрінеться з "Лечче", "Аталанта" позмагається з "Болоньєю", "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського зіграє з "Вероною", "Фіорентина" поміряється силою з "Пармою", а в центральному поєдинку туру "Рома" українського форварда Артема Довбика зійдеться з "Лаціо".
Завершиться тур у понеділок, коли "Емполі" українського хавбека Віктора Коваленка протистоятиме "Наполі".
Розклад і результати матчів 32-го туру Серії А
П'ятниця, 11 квітня
21:45 "Удінезе" – "Мілан"
Субота, 12 квітня
16:00 "Венеція" – "Монца"
19:00 "Інтер" – "Кальярі"
21:45 "Ювентус" – "Лечче"
Неділя, 13 квітня
13:30 "Аталанта" – "Болонья"
16:00 "Верона" – "Дженоа"
16:00 "Фіорентина" – "Парма"
19:00 "Комо" – "Торіно"
21:45 "Лаціо" – "Рома"
Понеділок, 14 квітня
21:45 "Наполі" – "Емполі"
За сім турів до кінця таблицю Серії А очолює "Інтер" (68 очок). Друге місце посідає "Наполі" (65 балів). Третьою йде "Аталанта" (58 пунктів). Топ-4 замикає "Болонья" (57 очок).