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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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59
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Серія А: розклад і результати матчів 32-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

У центральному поєдинку туру "Рома" українського форварда Артема Довбика в римському дербі зійдеться з "Лаціо".

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Артем Довбик

Артем Довбик / © Associated Press

11-14 квітня відбудуться матчі 32-го туру італійської Серії А сезону-2024/25.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком, у якому "Мілан" завітає у гості до "Удінезе".

У суботу "Інтер" прийме "Кальярі", "Ювентус" зустрінеться з "Лечче", "Аталанта" позмагається з "Болоньєю", "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського зіграє з "Вероною", "Фіорентина" поміряється силою з "Пармою", а в центральному поєдинку туру "Рома" українського форварда Артема Довбика зійдеться з "Лаціо".

Завершиться тур у понеділок, коли "Емполі" українського хавбека Віктора Коваленка протистоятиме "Наполі".

Розклад і результати матчів 32-го туру Серії А

П'ятниця, 11 квітня

21:45 "Удінезе" – "Мілан"

Субота, 12 квітня

16:00 "Венеція" – "Монца"

19:00 "Інтер" – "Кальярі"

21:45 "Ювентус" – "Лечче"

Неділя, 13 квітня

13:30 "Аталанта" – "Болонья"

16:00 "Верона" – "Дженоа"

16:00 "Фіорентина" – "Парма"

19:00 "Комо" – "Торіно"

21:45 "Лаціо" – "Рома"

Понеділок, 14 квітня

21:45 "Наполі" – "Емполі"

За сім турів до кінця таблицю Серії А очолює "Інтер" (68 очок). Друге місце посідає "Наполі" (65 балів). Третьою йде "Аталанта" (58 пунктів). Топ-4 замикає "Болонья" (57 очок).

Таблиця Серії А після 31-го туру

Таблиця Серії А після 31-го туру / © flashscore.ua

Таблиця Серії А після 31-го туру / © flashscore.ua

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Дата публікації
Кількість переглядів
59
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