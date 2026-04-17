Серія А: розклад і результати матчів 33-го туру чемпіонату Італії з футболу, таблиця

"Інтер"

Реклама

Від 17 до 20 квітня відбудуться матчі 33-го туру італійської Серії А сезону-2025/26.

Він розпочнеться у п'ятницю, 17 квітня: "Комо" завітає у гості до "Сассуоло", а лідер чемпіонату "Інтер" прийме "Кальярі".

У суботу, 18 квітня, "Наполі" протистоятиме "Лаціо", а "Рома" українського форварда Артема Довбика зустрінеться з "Аталантою".

Реклама

У неділю, 19 квітня, "Мілан" позмагається з "Вероною", "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського зійдеться з "Пізою", а "Ювентус" зіграє проти "Болоньї".

Завершиться тур у понеділок, 20 квітня, грою між "Лечче" та "Фіорентиною".

Розклад і результати матчів 33-го туру Серії А

П'ятниця, 17 квітня

19:30 "Сассуоло" — "Комо"

Реклама

21:45 "Інтер" — "Кальярі"

Субота, 18 квітня

16:00 "Удінезе" — "Парма"

19:00 "Наполі" — "Лаціо"

Реклама

21:45 "Рома" — "Аталанта"

Неділя, 19 квітня

13:30 "Кремонезе" — "Торіно"

16:00 "Верона" — "Мілан"

Реклама

19:00 "Піза" — "Дженоа"

21:45 "Ювентус" — "Болонья"

Понеділок, 20 квітня

21:45 "Лечче" — "Фіорентина"

Реклама

Таблиця Серії А після 32-го туру

