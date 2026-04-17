Серія А: розклад і результати матчів 33-го туру чемпіонату Італії з футболу, таблиця
Дивіться календар і результати усіх поєдинків 33-го туру чемпіонату Італії з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.
Від 17 до 20 квітня відбудуться матчі 33-го туру італійської Серії А сезону-2025/26.
Він розпочнеться у п'ятницю, 17 квітня: "Комо" завітає у гості до "Сассуоло", а лідер чемпіонату "Інтер" прийме "Кальярі".
У суботу, 18 квітня, "Наполі" протистоятиме "Лаціо", а "Рома" українського форварда Артема Довбика зустрінеться з "Аталантою".
У неділю, 19 квітня, "Мілан" позмагається з "Вероною", "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського зійдеться з "Пізою", а "Ювентус" зіграє проти "Болоньї".
Завершиться тур у понеділок, 20 квітня, грою між "Лечче" та "Фіорентиною".
Розклад і результати матчів 33-го туру Серії А
П'ятниця, 17 квітня
19:30 "Сассуоло" — "Комо"
21:45 "Інтер" — "Кальярі"
Субота, 18 квітня
16:00 "Удінезе" — "Парма"
19:00 "Наполі" — "Лаціо"
21:45 "Рома" — "Аталанта"
Неділя, 19 квітня
13:30 "Кремонезе" — "Торіно"
16:00 "Верона" — "Мілан"
19:00 "Піза" — "Дженоа"
21:45 "Ювентус" — "Болонья"
Понеділок, 20 квітня
21:45 "Лечче" — "Фіорентина"
Таблиця Серії А після 32-го туру
