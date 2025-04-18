ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
26
Час на прочитання
1 хв

Серія А: розклад і результати матчів 33-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

За шість турів до кінця таблицю Серії А очолює "Інтер", випереджаючи "Наполі" на три очки.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Інтер"

"Інтер" / © Associated Press

19-21 квітня відбудуться матчі 33-го туру італійської Серії А сезону-2024/25.

У суботу "Наполі" на виїзді зустрінеться з "Монцою", а "Рома" українського форварда Артема Довбика прийме "Верону".

В неділю "Емполі" українського хавбека Віктора Коваленка позмагається з "Венецією", "Інтер" зійдеться з "Болоньєю", а "Мілан" поміряється силами з "Аталантою".

Завершиться тур у понеділок: "Фіорентина" зіграє з "Кальярі", "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського прийме "Лаціо", а "Ювентус" завітає у гості до "Парми".

Розклад і результати матчів 33-го туру Серії А

Субота, 19 квітня

16:00 "Лечче" – "Комо"

19:00 "Монца" – "Наполі"

21:45 "Рома" – "Верона"

Неділя, 20 квітня

16:00 "Емполі" – "Венеція"

19:00 "Болонья" – "Інтер"

21:45 "Мілан" – "Аталанта"

Понеділок, 21 квітня

13:30 "Торіно" – "Удінезе"

16:00 "Кальярі" – "Фіорентина"

19:00 "Дженоа" – "Лаціо"

21:45 "Парма" – "Ювентус"

За шість турів до кінця таблицю Серії А очолює "Інтер" (71 очко). Друге місце посідає "Наполі" (68 балів). Третьою йде "Аталанта" (61 пункт). Топ-4 замикає "Ювентус" (59 очок).

Таблиця Серії А після 32-го туру

Таблиця Серії А після 32-го туру / © flashscore.ua

Таблиця Серії А після 32-го туру / © flashscore.ua

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
26
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie