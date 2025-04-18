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Серія А: розклад і результати матчів 33-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця
За шість турів до кінця таблицю Серії А очолює "Інтер", випереджаючи "Наполі" на три очки.
19-21 квітня відбудуться матчі 33-го туру італійської Серії А сезону-2024/25.
У суботу "Наполі" на виїзді зустрінеться з "Монцою", а "Рома" українського форварда Артема Довбика прийме "Верону".
В неділю "Емполі" українського хавбека Віктора Коваленка позмагається з "Венецією", "Інтер" зійдеться з "Болоньєю", а "Мілан" поміряється силами з "Аталантою".
Завершиться тур у понеділок: "Фіорентина" зіграє з "Кальярі", "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського прийме "Лаціо", а "Ювентус" завітає у гості до "Парми".
Розклад і результати матчів 33-го туру Серії А
Субота, 19 квітня
16:00 "Лечче" – "Комо"
19:00 "Монца" – "Наполі"
21:45 "Рома" – "Верона"
Неділя, 20 квітня
16:00 "Емполі" – "Венеція"
19:00 "Болонья" – "Інтер"
21:45 "Мілан" – "Аталанта"
Понеділок, 21 квітня
13:30 "Торіно" – "Удінезе"
16:00 "Кальярі" – "Фіорентина"
19:00 "Дженоа" – "Лаціо"
21:45 "Парма" – "Ювентус"
За шість турів до кінця таблицю Серії А очолює "Інтер" (71 очко). Друге місце посідає "Наполі" (68 балів). Третьою йде "Аталанта" (61 пункт). Топ-4 замикає "Ювентус" (59 очок).