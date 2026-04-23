Серія А: розклад і результати матчів 34-го туру чемпіонату Італії з футболу, таблиця

Дивіться календар і результати усіх поєдинків 34-го туру чемпіонату Італії з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.

"Мілан" — "Ювентус"

"Мілан" — "Ювентус"

Від 24 до 27 квітня відбудуться матчі 34-го туру італійської Серії А сезону-2025/26.

Він розпочнеться у п'ятницю, 24 квітня: "Наполі" прийме "Кремонезе".

У суботу, 25 квітня, "Рома" українського форварда Артема Довбика позмагається з "Болоньєю".

У неділю, 26 квітня, "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського прийме "Комо", лідер чемпіонату "Інтер" зустрінеться з "Торіно", а в центральному поєдинку туру "Мілан" зіграє з "Ювентусом".

Завершиться тур у понеділок, 27 квітня: "Аталанта" зійдеться з "Кальярі", а "Лаціо" прийматиме "Удінезе".

Розклад і результати матчів 34-го туру Серії А

П'ятниця, 24 квітня

21:45 "Наполі" — "Кремонезе"

Субота, 25 квітня

16:00 "Парма" — "Піза"

19:00 "Болонья" — "Рома"

21:45 "Верона" — "Лечче"

Неділя, 26 квітня

13:30 "Фіорентина" — "Сассуоло"

16:00 "Дженоа" — "Комо"

19:00 "Торіно" — "Інтер"

21:45 "Мілан" — "Ювентус"

Понеділок, 27 квітня

19:30 "Кальярі" — "Аталанта"

21:45 "Лаціо" — "Удінезе"

Таблиця Серії А після 33-го туру

Таблиця Серії А після 33-го туру

Раніше повідомлялося, що Малиновський близький до переходу в турецький "Трабзонспор".

Також ми розповідали, що ПСЖ із Забарним розгромив аутсайдера чемпіонату Франції.

