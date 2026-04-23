Серія А: розклад і результати матчів 34-го туру чемпіонату Італії з футболу, таблиця
Дивіться календар і результати усіх поєдинків 34-го туру чемпіонату Італії з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.
Від 24 до 27 квітня відбудуться матчі 34-го туру італійської Серії А сезону-2025/26.
Він розпочнеться у п'ятницю, 24 квітня: "Наполі" прийме "Кремонезе".
У суботу, 25 квітня, "Рома" українського форварда Артема Довбика позмагається з "Болоньєю".
У неділю, 26 квітня, "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського прийме "Комо", лідер чемпіонату "Інтер" зустрінеться з "Торіно", а в центральному поєдинку туру "Мілан" зіграє з "Ювентусом".
Завершиться тур у понеділок, 27 квітня: "Аталанта" зійдеться з "Кальярі", а "Лаціо" прийматиме "Удінезе".
Розклад і результати матчів 34-го туру Серії А
П'ятниця, 24 квітня
21:45 "Наполі" — "Кремонезе"
Субота, 25 квітня
16:00 "Парма" — "Піза"
19:00 "Болонья" — "Рома"
21:45 "Верона" — "Лечче"
Неділя, 26 квітня
13:30 "Фіорентина" — "Сассуоло"
16:00 "Дженоа" — "Комо"
19:00 "Торіно" — "Інтер"
21:45 "Мілан" — "Ювентус"
Понеділок, 27 квітня
19:30 "Кальярі" — "Аталанта"
21:45 "Лаціо" — "Удінезе"
Таблиця Серії А після 33-го туру
