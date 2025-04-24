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Серія А: розклад і результати матчів 34-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця
У центральному поєдинку туру "Рома" українського форварда Артема Довбика на виїзді зіграє з "Інтером".
25-28 квітня відбудуться матчі 34-го туру італійської Серії А сезону-2024/25.
Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком, у якому "Аталанта" прийме "Лечче".
У неділю "Мілан" зустрінеться з "Венецією", "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського протистоятиме "Комо", а в центральному поєдинку туру "Рома" українського форварда Артема Довбика на виїзді позмагається з "Інтером".
Того ж дня "Емполі" українського хавбека Віктора Коваленка зіграє з "Фіорентиною", "Ювентус" прийме "Монцу", а "Наполі" зійдеться з "Торіно".
Завершиться тур у понеділок, зокрема "Болонья" поміряється силами з "Удінезе", а "Лаціо" прийматиме "Парму".
Розклад і результати матчів 34-го туру Серії А
П'ятниця, 25 квітня
21:45 "Аталанта" – "Лечче"
Неділя, 27 квітня
13:30 "Венеція" – "Мілан"
13:30 "Комо" – "Дженоа"
16:00 "Інтер" – "Рома"
16:00 "Фіорентина" – "Емполі"
19:00 "Ювентус" – "Монца"
21:45 "Наполі" – "Торіно"
Понеділок, 28 квітня
19:30 "Удінезе" – "Болонья"
21:45 "Верона" – "Кальярі"
21:45 "Лаціо" – "Парма"
За п'ять турів до кінця таблицю Серії А очолює "Інтер" (71 очко), випереджаючи "Наполі" за додатковими показниками. Третьою йде "Аталанта" (64 бали). Топ-4 замикає "Болонья" (60 пунктів).