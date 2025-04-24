Серія А: розклад і результати матчів 34-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

Артем Довбик, "Рома" – "Інтер" / © Associated Press

Реклама

25-28 квітня відбудуться матчі 34-го туру італійської Серії А сезону-2024/25.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком, у якому "Аталанта" прийме "Лечче".

У неділю "Мілан" зустрінеться з "Венецією", "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського протистоятиме "Комо", а в центральному поєдинку туру "Рома" українського форварда Артема Довбика на виїзді позмагається з "Інтером".

Реклама

Того ж дня "Емполі" українського хавбека Віктора Коваленка зіграє з "Фіорентиною", "Ювентус" прийме "Монцу", а "Наполі" зійдеться з "Торіно".

Завершиться тур у понеділок, зокрема "Болонья" поміряється силами з "Удінезе", а "Лаціо" прийматиме "Парму".

Розклад і результати матчів 34-го туру Серії А

П'ятниця, 25 квітня

21:45 "Аталанта" – "Лечче"

Неділя, 27 квітня

13:30 "Венеція" – "Мілан"

13:30 "Комо" – "Дженоа"

16:00 "Інтер" – "Рома"

16:00 "Фіорентина" – "Емполі"

19:00 "Ювентус" – "Монца"

21:45 "Наполі" – "Торіно"

Понеділок, 28 квітня

19:30 "Удінезе" – "Болонья"

21:45 "Верона" – "Кальярі"

21:45 "Лаціо" – "Парма"

За п'ять турів до кінця таблицю Серії А очолює "Інтер" (71 очко), випереджаючи "Наполі" за додатковими показниками. Третьою йде "Аталанта" (64 бали). Топ-4 замикає "Болонья" (60 пунктів).

Таблиця Серії А після 33-го туру

Таблиця Серії А після 33-го туру / © flashscore.ua