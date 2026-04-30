Серія А: розклад і результати матчів 35-го туру чемпіонату Італії з футболу, таблиця

Від 1 до 4 травня відбудуться матчі 35-го туру італійської Серії А сезону-2025/26.

Він розпочнеться у п'ятницю, 1 травня, грою між "Пізою" та "Лечче".

У суботу, 2 травня, "Наполі" зіграє з "Комо", а "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського зійдеться з "Аталантою".

У неділю, 3 травня, "Мілан" протистоятиме "Сассуоло", "Ювентус" прийме "Верону", а лідер чемпіонату "Інтер" побореться з "Пармою".

Завершиться тур у понеділок, 4 травня: "Лаціо" завітає у гості до "Кремонезе", а "Рома" українського форварда Артема Довбика позмагається з "Фіорентиною".

Розклад і результати матчів 35-го туру Серії А

П'ятниця, 1 травня

21:45 "Піза" — "Лечче"

Субота, 2 травня

16:00 "Удінезе" — "Торіно"

19:00 "Комо" — "Наполі"

21:45 "Аталанта" — "Дженоа"

Неділя, 3 травня

13:30 "Болонья" — "Кальярі"

16:00 "Сассуоло" — "Мілан"

19:00 "Ювентус" — "Верона"

21:45 "Інтер" — "Парма"

Понеділок, 4 травня

19:30 "Кремонезе" — "Лаціо"

21:45 "Рома" — "Фіорентина"

За чотири тури до кінця чемпіонату "Інтер" (79 очок) лідирує, маючи 10 балів переваги над другим місцем, яке посідає "Наполі".

Таблиця Серії А після 34-го туру

