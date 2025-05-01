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Серія А: розклад і результати матчів 35-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця
За чотири тури до кінця таблицю Серії А очолює "Наполі", випереджаючи "Інтер" на три очки.
2-5 травня відбудуться матчі 35-го туру італійської Серії А сезону-2024/25.
Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Торіно" та "Венецією".
У суботу "Наполі" зіграє проти "Лечче", а "Інтер" прийме "Верону".
В неділю "Емполі" українського хавбека Віктора Коваленка позмагається з "Лаціо", "Аталанта" зійдеться з "Монцою", "Рома" українського форварда Артема Довбика прийме "Фіорентину", а "Ювентус" зустрінеться з "Болоньєю".
Завершиться тур у понеділок, коли "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського протистоятиме "Мілану".
Розклад і результати матчів 35-го туру Серії А
П'ятниця, 2 травня
21:45 "Торіно" – "Венеція"
Субота, 3 травня
16:00 "Кальярі" – "Удінезе"
16:00 "Парма" – "Комо"
19:00 "Лечче" – "Наполі"
21:45 "Інтер" – "Верона"
Неділя, 4 травня
13:30 "Емполі" – "Лаціо"
16:00 "Монца" – "Аталанта"
19:00 "Рома" – "Фіорентина"
21:45 "Болонья" – "Ювентус"
Понеділок, 5 травня
21:45 "Дженоа" – "Мілан"
За чотири тури до кінця таблицю Серії А очолює "Наполі" (74 очки). На другому місці перебуває "Інтер" (71 бал). Третьою йде "Аталанта" (65 пунктів). У зоні Ліги чемпіонів також розташувався "Ювентус" (62 бали).