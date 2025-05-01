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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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61
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Серія А: розклад і результати матчів 35-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

За чотири тури до кінця таблицю Серії А очолює "Наполі", випереджаючи "Інтер" на три очки.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Наполі"

"Наполі" / © Associated Press

2-5 травня відбудуться матчі 35-го туру італійської Серії А сезону-2024/25.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Торіно" та "Венецією".

У суботу "Наполі" зіграє проти "Лечче", а "Інтер" прийме "Верону".

В неділю "Емполі" українського хавбека Віктора Коваленка позмагається з "Лаціо", "Аталанта" зійдеться з "Монцою", "Рома" українського форварда Артема Довбика прийме "Фіорентину", а "Ювентус" зустрінеться з "Болоньєю".

Завершиться тур у понеділок, коли "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського протистоятиме "Мілану".

Розклад і результати матчів 35-го туру Серії А

П'ятниця, 2 травня

21:45 "Торіно" – "Венеція"

Субота, 3 травня

16:00 "Кальярі" – "Удінезе"

16:00 "Парма" – "Комо"

19:00 "Лечче" – "Наполі"

21:45 "Інтер" – "Верона"

Неділя, 4 травня

13:30 "Емполі" – "Лаціо"

16:00 "Монца" – "Аталанта"

19:00 "Рома" – "Фіорентина"

21:45 "Болонья" – "Ювентус"

Понеділок, 5 травня

21:45 "Дженоа" – "Мілан"

За чотири тури до кінця таблицю Серії А очолює "Наполі" (74 очки). На другому місці перебуває "Інтер" (71 бал). Третьою йде "Аталанта" (65 пунктів). У зоні Ліги чемпіонів також розташувався "Ювентус" (62 бали).

Таблиця Серії А після 34-го туру

Таблиця Серії А після 34-го туру / © flashscore.ua

Таблиця Серії А після 34-го туру / © flashscore.ua

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Дата публікації
Кількість переглядів
61
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