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Серія А: розклад і результати матчів 36-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця
"Рома" українського форварда Артема Довбика спробує подовжити свою серію без поразок у боротьбі за зону Ліги чемпіонів.
9-12 травня відбудуться матчі 36-го туру італійської Серії А сезону-2024/25.
Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Міланом" і "Болоньєю", які у середу, 14 травня, також зустрінуться у фіналі Кубка Італії.
У суботу "Лаціо" прийме "Ювентус", а "Емполі" українського хавбека Віктора Коваленка позмагається з "Пармою".
В неділю "Інтер" після драматичної перемоги над "Барселоною" та виходу до фіналу Ліги чемпіонів завітає у гості до "Торіно", а "Наполі" прийматиме "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського.
Завершиться тур у понеділок, коли "Фіорентина" зійдеться з "Венецією", а "Рома" українського форварда Артема Довбика у виїзній грі з "Аталантою" спробує подовжити свою безпрограшну серію в чемпіонаті Італії, яка вже складає 19 матчів.
Розклад і результати матчів 36-го туру Серії А
П'ятниця, 9 травня
21:45 "Мілан" – "Болонья"
Субота, 10 травня
16:00 "Комо" – "Кальярі"
19:00 "Лаціо" – "Ювентус"
21:45 "Емполі" – "Парма"
Неділя, 11 травня
13:30 "Удінезе" – "Монца"
16:00 "Верона" – "Лечче"
19:00 "Торіно" – "Інтер"
21:45 "Наполі" – "Дженоа"
Понеділок, 12 травня
19:30 "Венеція" – "Фіорентина"
21:45 "Аталанта" – "Рома"
За три тури до кінця таблицю Серії А очолює "Наполі" (77 очок). На другому місці перебуває "Інтер" (74 бали). Третьою йде "Аталанта" (68 пунктів). У зоні Ліги чемпіонів також розташувався "Ювентус" (63 бали).