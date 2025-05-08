Серія А: розклад і результати матчів 36-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

Артем Довбик / © facebook.com/officialasroma

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9-12 травня відбудуться матчі 36-го туру італійської Серії А сезону-2024/25.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Міланом" і "Болоньєю", які у середу, 14 травня, також зустрінуться у фіналі Кубка Італії.

У суботу "Лаціо" прийме "Ювентус", а "Емполі" українського хавбека Віктора Коваленка позмагається з "Пармою".

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В неділю "Інтер" після драматичної перемоги над "Барселоною" та виходу до фіналу Ліги чемпіонів завітає у гості до "Торіно", а "Наполі" прийматиме "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського.

Завершиться тур у понеділок, коли "Фіорентина" зійдеться з "Венецією", а "Рома" українського форварда Артема Довбика у виїзній грі з "Аталантою" спробує подовжити свою безпрограшну серію в чемпіонаті Італії, яка вже складає 19 матчів.

Розклад і результати матчів 36-го туру Серії А

П'ятниця, 9 травня

21:45 "Мілан" – "Болонья"

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Субота, 10 травня

16:00 "Комо" – "Кальярі"

19:00 "Лаціо" – "Ювентус"

21:45 "Емполі" – "Парма"

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Неділя, 11 травня

13:30 "Удінезе" – "Монца"

16:00 "Верона" – "Лечче"

19:00 "Торіно" – "Інтер"

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21:45 "Наполі" – "Дженоа"

Понеділок, 12 травня

19:30 "Венеція" – "Фіорентина"

21:45 "Аталанта" – "Рома"

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За три тури до кінця таблицю Серії А очолює "Наполі" (77 очок). На другому місці перебуває "Інтер" (74 бали). Третьою йде "Аталанта" (68 пунктів). У зоні Ліги чемпіонів також розташувався "Ювентус" (63 бали).

Таблиця Серії А після 35-го туру

Таблиця Серії А після 35-го туру / © flashscore.ua