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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
54
Час на прочитання
1 хв

Серія А: розклад і результати матчів 36-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

"Рома" українського форварда Артема Довбика спробує подовжити свою серію без поразок у боротьбі за зону Ліги чемпіонів.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Артем Довбик

Артем Довбик / © facebook.com/officialasroma

9-12 травня відбудуться матчі 36-го туру італійської Серії А сезону-2024/25.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Міланом" і "Болоньєю", які у середу, 14 травня, також зустрінуться у фіналі Кубка Італії.

У суботу "Лаціо" прийме "Ювентус", а "Емполі" українського хавбека Віктора Коваленка позмагається з "Пармою".

В неділю "Інтер" після драматичної перемоги над "Барселоною" та виходу до фіналу Ліги чемпіонів завітає у гості до "Торіно", а "Наполі" прийматиме "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського.

Завершиться тур у понеділок, коли "Фіорентина" зійдеться з "Венецією", а "Рома" українського форварда Артема Довбика у виїзній грі з "Аталантою" спробує подовжити свою безпрограшну серію в чемпіонаті Італії, яка вже складає 19 матчів.

Розклад і результати матчів 36-го туру Серії А

П'ятниця, 9 травня

21:45 "Мілан" – "Болонья"

Субота, 10 травня

16:00 "Комо" – "Кальярі"

19:00 "Лаціо" – "Ювентус"

21:45 "Емполі" – "Парма"

Неділя, 11 травня

13:30 "Удінезе" – "Монца"

16:00 "Верона" – "Лечче"

19:00 "Торіно" – "Інтер"

21:45 "Наполі" – "Дженоа"

Понеділок, 12 травня

19:30 "Венеція" – "Фіорентина"

21:45 "Аталанта" – "Рома"

За три тури до кінця таблицю Серії А очолює "Наполі" (77 очок). На другому місці перебуває "Інтер" (74 бали). Третьою йде "Аталанта" (68 пунктів). У зоні Ліги чемпіонів також розташувався "Ювентус" (63 бали).

Таблиця Серії А після 35-го туру

Таблиця Серії А після 35-го туру / © flashscore.ua

Таблиця Серії А після 35-го туру / © flashscore.ua

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Дата публікації
Кількість переглядів
54
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