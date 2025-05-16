Серія А: розклад і результати матчів 37-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

Артем Довбик / © facebook.com/officialasroma

Реклама

17-18 травня відбудуться матчі передостаннього, 37-го туру італійської Серії А сезону-2024/25.

Він розпочнеться у суботу, коли "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського зіграє з "Аталантою".

У неділю свої поєдинки проведуть претенденти на "скудетто": "Інтер" прийме "Лаціо", а "Наполі" завітає у гості до "Парми".

Реклама

Цього ж дня "Емполі" українського хавбека Віктора Коваленка у боротьбі за виживання зустрінеться з "Монцою", яка вже втратила шанси зберегти прописку в елітному дивізіоні.

Крім того, "Рома" українського форварда Артема Довбика, яка намагається фінішувати в зоні Ліги чемпіонів, прийматиме "Мілан".

Водночас "Фіорентина" поміряється силами з "Болоньєю", а "Ювентус" протистоятиме "Удінезе".

Розклад і результати матчів 37-го туру Серії А

Субота, 17 травня

Реклама

21:45 "Дженоа" – "Аталанта"

Неділя, 18 травня

21:45 "Верона" – "Комо"

21:45 "Інтер" – "Лаціо"

Реклама

21:45 "Кальярі" – "Венеція"

21:45 "Лечче" – "Торіно"

21:45 "Монца" – "Емполі"

21:45 "Парма" – "Наполі"

Реклама

21:45 "Рома" – "Мілан"

21:45 "Фіорентина" – "Болонья"

21:45 "Ювентус" – "Удінезе"

За два тури до кінця таблицю Серії А очолює "Наполі" (78 очок). На другому місці перебуває "Інтер" (77 балів). Третьою йде "Аталанта" (71 пункт). У зоні Ліги чемпіонів також розташувався "Ювентус" (64 бали).

Реклама

Таблиця Серії А після 36-го туру

Таблиця Серії А після 36-го туру / © flashscore.ua

Зазначимо, що цього тижня відбувся фіналі Кубка Італії, в якому "Болонья" обіграла "Мілан" і вперше за 51 рік здобула трофей.