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Серія А: розклад і результати матчів 37-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця
За два тури до кінця "Наполі" та "Інтер" продовжують вести запеклу боротьбу за "скудетто", а "Рома" Артема Довбика намагається пробитися до Ліги чемпіонів.
17-18 травня відбудуться матчі передостаннього, 37-го туру італійської Серії А сезону-2024/25.
Він розпочнеться у суботу, коли "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського зіграє з "Аталантою".
У неділю свої поєдинки проведуть претенденти на "скудетто": "Інтер" прийме "Лаціо", а "Наполі" завітає у гості до "Парми".
Цього ж дня "Емполі" українського хавбека Віктора Коваленка у боротьбі за виживання зустрінеться з "Монцою", яка вже втратила шанси зберегти прописку в елітному дивізіоні.
Крім того, "Рома" українського форварда Артема Довбика, яка намагається фінішувати в зоні Ліги чемпіонів, прийматиме "Мілан".
Водночас "Фіорентина" поміряється силами з "Болоньєю", а "Ювентус" протистоятиме "Удінезе".
Розклад і результати матчів 37-го туру Серії А
Субота, 17 травня
21:45 "Дженоа" – "Аталанта"
Неділя, 18 травня
21:45 "Верона" – "Комо"
21:45 "Інтер" – "Лаціо"
21:45 "Кальярі" – "Венеція"
21:45 "Лечче" – "Торіно"
21:45 "Монца" – "Емполі"
21:45 "Парма" – "Наполі"
21:45 "Рома" – "Мілан"
21:45 "Фіорентина" – "Болонья"
21:45 "Ювентус" – "Удінезе"
За два тури до кінця таблицю Серії А очолює "Наполі" (78 очок). На другому місці перебуває "Інтер" (77 балів). Третьою йде "Аталанта" (71 пункт). У зоні Ліги чемпіонів також розташувався "Ювентус" (64 бали).
Таблиця Серії А після 36-го туру
Зазначимо, що цього тижня відбувся фіналі Кубка Італії, в якому "Болонья" обіграла "Мілан" і вперше за 51 рік здобула трофей.