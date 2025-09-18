ТСН у соціальних мережах

Серія А: розклад і результати матчів 4-го туру чемпіонату Італії з футболу, таблиця

Дивіться календар і результати усіх поєдинків четвертого туру чемпіонату Італії з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.

Артем Довбик проти "Лаціо"

Артем Довбик проти "Лаціо" / © Associated Press

Від 19 до 22 вересня відбудуться матчі четвертого туру італійської Серії А сезону-2025/26.

Він розпочнеться у п'ятницю, 19 вересня, грою між "Лечче" та "Кальярі".

У суботу, 20 вересня, "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського позмагається з "Болоньєю", "Ювентус" зіграє з "Вероною", а "Мілан" протистоятиме "Удінезе".

У неділю, 21 вересня, "Рома" українського форварда Артема Довбика в римському дербі зійдеться з "Лаціо", а "Інтер" прийме "Сассуоло".

Закінчиться тур у понеділок, 22 вересня, коли чинний чемпіон "Наполі" поміряється силами з "Пізою".

Розклад і результати матчів 4-го туру Серії А

П'ятниця, 19 вересня

21:45 "Лечче" – "Кальярі"

Субота, 20 вересня

16:00 "Болонья" – "Дженоа"

19:00 "Верона" – "Ювентус"

21:45 "Удінезе" – "Мілан"

Неділя, 21 вересня

13:30 "Лаціо" – "Рома"

16:00 "Кремонезе" – "Парма"

16:00 "Торіно" – "Аталанта"

19:00 "Фіорентина" – "Комо"

21:45 "Інтер" – "Сассуоло"

Понеділок, 22 вересня

21:45 "Наполі" – "Піза"

Таблиця Серії А після 3-го туру

Таблиця Серії А після 3-го туру / © flashscore.ua

Таблиця Серії А після 3-го туру / © flashscore.ua

