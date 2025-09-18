- Дата публікації
Категорія
Проспорт
Серія А: розклад і результати матчів 4-го туру чемпіонату Італії з футболу, таблиця
Дивіться календар і результати усіх поєдинків четвертого туру чемпіонату Італії з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.
Від 19 до 22 вересня відбудуться матчі четвертого туру італійської Серії А сезону-2025/26.
Він розпочнеться у п'ятницю, 19 вересня, грою між "Лечче" та "Кальярі".
У суботу, 20 вересня, "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського позмагається з "Болоньєю", "Ювентус" зіграє з "Вероною", а "Мілан" протистоятиме "Удінезе".
У неділю, 21 вересня, "Рома" українського форварда Артема Довбика в римському дербі зійдеться з "Лаціо", а "Інтер" прийме "Сассуоло".
Закінчиться тур у понеділок, 22 вересня, коли чинний чемпіон "Наполі" поміряється силами з "Пізою".
Розклад і результати матчів 4-го туру Серії А
П'ятниця, 19 вересня
21:45 "Лечче" – "Кальярі"
Субота, 20 вересня
16:00 "Болонья" – "Дженоа"
19:00 "Верона" – "Ювентус"
21:45 "Удінезе" – "Мілан"
Неділя, 21 вересня
13:30 "Лаціо" – "Рома"
16:00 "Кремонезе" – "Парма"
16:00 "Торіно" – "Аталанта"
19:00 "Фіорентина" – "Комо"
21:45 "Інтер" – "Сассуоло"
Понеділок, 22 вересня
21:45 "Наполі" – "Піза"