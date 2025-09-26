- Дата публікації
Серія А: розклад і результати матчів 5-го туру чемпіонату Італії з футболу, таблиця
Дивіться календар і результати усіх поєдинків п'ятого туру чемпіонату Італії з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.
Від 27 до 29 вересня відбудуться матчі 5-го туру італійської Серії А сезону-2025/26.
У суботу, 27 вересня, "Ювентус" зіграє з "Аталантою", а "Інтер" позмагається з "Кальярі".
У неділю, 28 вересня, "Рома" українського форварда Артема Довбика прийме "Верону", а чинний чемпіон "Наполі" зійдеться з "Міланом".
Закінчиться тур у понеділок, 29 вересня: "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського протистоятиме "Лаціо".
Розклад і результати матчів 5-го туру Серії А
Субота, 27 вересня
16:00 "Комо" – "Кремонезе"
19:00 "Ювентус" – "Аталанта"
21:45 "Кальярі" – "Інтер"
Неділя, 28 вересня
13:30 "Сассуоло" – "Удінезе"
16:00 "Піза" – "Фіорентина"
16:00 "Рома" – "Верона"
19:00 "Лечче" – "Болонья"
21:45 "Мілан" – "Наполі"
Понеділок, 29 вересня
19:30 "Парма" – "Торіно"
21:45 "Дженоа" – "Лаціо"