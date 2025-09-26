ТСН у соціальних мережах

Серія А: розклад і результати матчів 5-го туру чемпіонату Італії з футболу, таблиця

Дивіться календар і результати усіх поєдинків п'ятого туру чемпіонату Італії з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.

Артем Довбик, "Рома"

Артем Довбик, "Рома" / © Associated Press

Від 27 до 29 вересня відбудуться матчі 5-го туру італійської Серії А сезону-2025/26.

У суботу, 27 вересня, "Ювентус" зіграє з "Аталантою", а "Інтер" позмагається з "Кальярі".

У неділю, 28 вересня, "Рома" українського форварда Артема Довбика прийме "Верону", а чинний чемпіон "Наполі" зійдеться з "Міланом".

Закінчиться тур у понеділок, 29 вересня: "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського протистоятиме "Лаціо".

Розклад і результати матчів 5-го туру Серії А

Субота, 27 вересня

16:00 "Комо" – "Кремонезе"

19:00 "Ювентус" – "Аталанта"

21:45 "Кальярі" – "Інтер"

Неділя, 28 вересня

13:30 "Сассуоло" – "Удінезе"

16:00 "Піза" – "Фіорентина"

16:00 "Рома" – "Верона"

19:00 "Лечче" – "Болонья"

21:45 "Мілан" – "Наполі"

Понеділок, 29 вересня

19:30 "Парма" – "Торіно"

21:45 "Дженоа" – "Лаціо"

Таблиця Серії А після 4-го туру

Таблиця Серії А після 4-го туру / © flashscore.ua

Таблиця Серії А після 4-го туру / © flashscore.ua

