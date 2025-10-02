ТСН у соціальних мережах

Проспорт
12
1 хв

Серія А: розклад і результати матчів 6-го туру чемпіонату Італії з футболу, таблиця

Дивіться календар і результати усіх поєдинків шостого туру чемпіонату Італії з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.

Максим Приходько
"Ювентус" – "Мілан"

"Ювентус" – "Мілан" / © Associated Press

Від 3 до 5 жовтня відбудуться матчі 6-го туру італійської Серії А сезону-2025/26.

Він розпочнеться у п'ятницю, 3 жовтня, грою між "Вероною" та "Сассуоло".

У суботу, 4 жовтня, "Лаціо" прийме "Торіно", "Інтер" зустрінеться з "Кремонезе", а "Аталанта" протистоятиме "Комо".

Закінчиться тур у неділю, 5 жовтня: "Рома" українського форварда Артема Довбика завітає у гості до "Фіорентини", "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського зійдеться з чинним чемпіоном "Наполі", а в центральному поєдинку туру сильнішого визначатимуть "Ювентус" і "Мілан".

Розклад і результати матчів 6-го туру Серії А

П'ятниця, 3 жовтня

21:45 "Верона" – "Сассуоло"

Субота, 4 жовтня

16:00 "Лаціо" – "Торіно"

16:00 "Парма" – "Лечче"

19:00 "Інтер" – "Кремонезе"

21:45 "Аталанта" – "Комо"

Неділя, 5 жовтня

13:30 "Удінезе" – "Кальярі"

16:00 "Болонья" – "Піза"

16:00 "Фіорентина" – "Рома"

19:00 "Наполі" – "Дженоа"

21:45 "Ювентус" – "Мілан"

Таблиця Серії А після 5-го туру

Таблиця Серії А після 5-го туру / © flashscore.ua

Раніше повідомлялося, що Довбик забив перший гол у сезоні за "Рому" та допоміг перемогти у матчі Серії А.

12
