Серія А: розклад і результати матчів 7-го туру чемпіонату Італії з футболу, таблиця
Дивіться календар і результати усіх поєдинків сьомого туру чемпіонату Італії з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.
Від 18 до 20 жовтня відбудуться матчі 7-го туру італійської Серії А сезону-2025/26.
У суботу, 18 жовтня, чинний чемпіон "Наполі" завітає у гості до "Торіно", а "Рома" українського форварда Артема Довбика прийме "Інтер".
У неділю, 19 жовтня "Ювентус" позмагається з "Комо", "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського зустрінеться з "Пармою", "Аталанта" прийме "Лаціо", а "Мілан" зійдеться з "Фіорентиною".
Закінчиться тур у понеділок, 20 жовтня, грою між "Кремонезе" та "Удінезе".
Розклад і результати матчів 7-го туру Серії А
Субота, 18 жовтня
16:00 "Лечче" – "Сассуоло"
16:00 "Піза" – "Верона"
19:00 "Торіно" – "Наполі"
21:45 "Рома" – "Інтер"
Неділя, 19 жовтня
13:30 "Комо" – "Ювентус"
16:00 "Дженоа" – "Парма"
16:00 "Кальярі" – "Болонья"
19:00 "Аталанта" – "Лаціо"
21:45 "Мілан" – "Фіорентина"
Понеділок, 20 жовтня
21:45 "Кремонезе" – "Удінезе"