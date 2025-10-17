ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
58
Час на прочитання
1 хв

Серія А: розклад і результати матчів 7-го туру чемпіонату Італії з футболу, таблиця

Дивіться календар і результати усіх поєдинків сьомого туру чемпіонату Італії з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Артем Довбик

Артем Довбик / © Associated Press

Від 18 до 20 жовтня відбудуться матчі 7-го туру італійської Серії А сезону-2025/26.

У суботу, 18 жовтня, чинний чемпіон "Наполі" завітає у гості до "Торіно", а "Рома" українського форварда Артема Довбика прийме "Інтер".

У неділю, 19 жовтня "Ювентус" позмагається з "Комо", "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського зустрінеться з "Пармою", "Аталанта" прийме "Лаціо", а "Мілан" зійдеться з "Фіорентиною".

Закінчиться тур у понеділок, 20 жовтня, грою між "Кремонезе" та "Удінезе".

Розклад і результати матчів 7-го туру Серії А

Субота, 18 жовтня

16:00 "Лечче" – "Сассуоло"

16:00 "Піза" – "Верона"

19:00 "Торіно" – "Наполі"

21:45 "Рома" – "Інтер"

Неділя, 19 жовтня

13:30 "Комо" – "Ювентус"

16:00 "Дженоа" – "Парма"

16:00 "Кальярі" – "Болонья"

19:00 "Аталанта" – "Лаціо"

21:45 "Мілан" – "Фіорентина"

Понеділок, 20 жовтня

21:45 "Кремонезе" – "Удінезе"

Таблиця Серії А після 6-го туру

Таблиця Серії А після 6-го туру / © flashscore.ua

Таблиця Серії А після 6-го туру / © flashscore.ua

Дата публікації
Кількість переглядів
58
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie