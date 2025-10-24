ТСН у соціальних мережах

Серія А: розклад і результати матчів 8-го туру чемпіонату Італії з футболу, таблиця

Дивіться календар і результати усіх поєдинків восьмого туру чемпіонату Італії з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.

"Мілан"

"Мілан" / © Associated Press

Від 24 до 26 жовтня відбудуться матчі 8-го туру італійської Серії А сезону-2025/26.

Він розпочнеться у п'ятницю, 24 жовтня, коли "Мілан" прийме "Пізу".

У суботу, 25 жовтня, чинний чемпіон "Наполі" позмагається з "Інтером".

У неділю, 26 жовтня, "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського зустрінеться з "Торіно", "Рома" українського форварда Артема Довбика протистоятиме "Сассуоло", а "Лаціо" зійдеться з "Ювентусом".

Розклад і результати матчів 8-го туру Серії А

П'ятниця, 24 жовтня

21:45 "Мілан" – "Піза"

Субота, 25 жовтня

16:00 "Парма" – "Комо"

16:00 "Удінезе" – "Лечче"

19:00 "Наполі" – "Інтер"

21:45 "Кремонезе" – "Аталанта"

Неділя, 26 жовтня

13:30 "Торіно" – "Дженоа"

16:00 "Верона" – "Кальярі"

16:00 "Сассуоло" – "Рома"

19:00 "Фіорентина" – "Болонья"

21:45 "Лаціо" – "Ювентус"

Таблиця Серії А після 7-го туру

Таблиця Серії А після 7-го туру / © flashscore.ua

