Серія А: розклад і результати матчів 8-го туру чемпіонату Італії з футболу, таблиця
Дивіться календар і результати усіх поєдинків восьмого туру чемпіонату Італії з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.
Від 24 до 26 жовтня відбудуться матчі 8-го туру італійської Серії А сезону-2025/26.
Він розпочнеться у п'ятницю, 24 жовтня, коли "Мілан" прийме "Пізу".
У суботу, 25 жовтня, чинний чемпіон "Наполі" позмагається з "Інтером".
У неділю, 26 жовтня, "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського зустрінеться з "Торіно", "Рома" українського форварда Артема Довбика протистоятиме "Сассуоло", а "Лаціо" зійдеться з "Ювентусом".
Розклад і результати матчів 8-го туру Серії А
П'ятниця, 24 жовтня
21:45 "Мілан" – "Піза"
Субота, 25 жовтня
16:00 "Парма" – "Комо"
16:00 "Удінезе" – "Лечче"
19:00 "Наполі" – "Інтер"
21:45 "Кремонезе" – "Аталанта"
Неділя, 26 жовтня
13:30 "Торіно" – "Дженоа"
16:00 "Верона" – "Кальярі"
16:00 "Сассуоло" – "Рома"
19:00 "Фіорентина" – "Болонья"
21:45 "Лаціо" – "Ювентус"