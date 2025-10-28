- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 18
- Час на прочитання
- 1 хв
Серія А: розклад і результати матчів 9-го туру чемпіонату Італії з футболу, таблиця
Дивіться календар і результати усіх поєдинків дев'ятого туру чемпіонату Італії з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.
Від 28 до 30 жовтня відбудуться матчі 9-го туру італійської Серії А сезону-2025/26.
Він розпочнеться у вівторок, 28 жовтня: чинний чемпіон "Наполі" зустрінеться з "Лечче", а "Мілан" позмагається з "Аталантою".
У середу, 29 жовтня, "Рома" українського форварда Артема Довбика прийме "Парму", "Ювентус" зіграє з "Удінезе", "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського протистоятиме "Кремонезе", а "Інтер" зійдеться з "Фіорентиною".
Закінчиться тур у четвер, 30 жовтня, коли "Лаціо" поміряється силами з "Пізою".
Розклад і результати матчів 9-го туру Серії А
Вівторок, 28 жовтня
19:30 "Лечче" – "Наполі"
21:45 "Аталанта" – "Мілан"
Середа, 29 жовтня
19:30 "Комо" – "Верона"
19:30 "Рома" – "Парма"
19:30 "Ювентус" – "Удінезе"
21:45 "Болонья" – "Торіно"
21:45 "Дженоа" – "Кремонезе"
21:45 "Інтер" – "Фіорентина"
Четвер, 30 жовтня
19:30 "Кальярі" – "Сассуоло"
21:45 "Піза" – "Лаціо"
Таблиця Серії А після 8-го туру