Серія А: розклад і результати матчів 9-го туру чемпіонату Італії з футболу, таблиця

Дивіться календар і результати усіх поєдинків дев'ятого туру чемпіонату Італії з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.

Артем Довбик

Артем Довбик / © facebook.com/officialasroma

Від 28 до 30 жовтня відбудуться матчі 9-го туру італійської Серії А сезону-2025/26.

Він розпочнеться у вівторок, 28 жовтня: чинний чемпіон "Наполі" зустрінеться з "Лечче", а "Мілан" позмагається з "Аталантою".

У середу, 29 жовтня, "Рома" українського форварда Артема Довбика прийме "Парму", "Ювентус" зіграє з "Удінезе", "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського протистоятиме "Кремонезе", а "Інтер" зійдеться з "Фіорентиною".

Закінчиться тур у четвер, 30 жовтня, коли "Лаціо" поміряється силами з "Пізою".

Розклад і результати матчів 9-го туру Серії А

Вівторок, 28 жовтня

19:30 "Лечче" – "Наполі"

21:45 "Аталанта" – "Мілан"

Середа, 29 жовтня

19:30 "Комо" – "Верона"

19:30 "Рома" – "Парма"

19:30 "Ювентус" – "Удінезе"

21:45 "Болонья" – "Торіно"

21:45 "Дженоа" – "Кремонезе"

21:45 "Інтер" – "Фіорентина"

Четвер, 30 жовтня

19:30 "Кальярі" – "Сассуоло"

21:45 "Піза" – "Лаціо"

Таблиця Серії А після 8-го туру

Таблиця Серії А після 8-го туру / © flashscore.ua

