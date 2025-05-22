- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 89
- Час на прочитання
- 1 хв
Серія А: розклад і результати матчів заключного туру чемпіонату Італії, турнірна таблиця
"Інтер" та "Наполі" заочно визначать володаря "скудетто", а "Рома" Артема Довбика побореться за путівку до Ліги чемпіонів.
23-25 травня відбудуться матчі останнього, 38-го туру італійської Серії А сезону-2024/25.
Він розпочнеться у п'ятницю, коли в заочній боротьбі визначиться володар "скудетто": "Інтер" на виїзді зустрінеться з "Комо", а "Наполі" прийме "Кальярі".
У суботу "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського позмагається з "Болоньєю", а "Мілан" поміряється силами з "Монцою".
Завершиться тур у неділю: "Аталанта" зіграє з "Пармою", "Ювентус" зійдеться з "Венецією", "Емполі" українського хавбека Віктора Коваленка у боротьбі за виживання прийме "Верону", "Лаціо" протистоятиме "Лечче", а "Фіорентина" завітає у гості до "Удінезе".
"Рома" ж українського форварда Артема Довбика, яка претендує на фініш у зоні Ліги чемпіонів, побореться з "Торіно".
Розклад і результати матчів 38-го туру Серії А
П'ятниця, 23 травня
21:45 "Комо" – "Інтер"
21:45 "Наполі" – "Кальярі"
Субота, 24 травня
19:00 "Болонья" – "Дженоа"
21:45 "Мілан" – "Монца"
Неділя, 25 травня
21:45 "Аталанта" – "Парма"
21:45 "Венеція" – "Ювентус"
21:45 "Емполі" – "Верона"
21:45 "Лаціо" – "Лечче"
21:45 "Торіно" – "Рома"
21:45 "Удінезе" – "Фіорентина"
За тур до кінця таблицю Серії А очолює "Наполі" (79 очок). На другому місці перебуває "Інтер" (78 балів). Третьою йде "Аталанта" (74 пункти). У зоні Ліги чемпіонів також розташувався "Ювентус" (67 балів), який посідає четверту сходинку.
"Рома" (66 очок) перебуває у зоні Ліги Європи – на п'ятій позиції у Серії А. "Лаціо" (65 балів) йде шостим – у зоні Ліги конференцій.