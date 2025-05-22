Серія А: розклад і результати матчів заключного туру чемпіонату Італії, турнірна таблиця

Артем Довбик, "Рома" / © facebook.com/officialasroma

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23-25 травня відбудуться матчі останнього, 38-го туру італійської Серії А сезону-2024/25.

Він розпочнеться у п'ятницю, коли в заочній боротьбі визначиться володар "скудетто": "Інтер" на виїзді зустрінеться з "Комо", а "Наполі" прийме "Кальярі".

У суботу "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського позмагається з "Болоньєю", а "Мілан" поміряється силами з "Монцою".

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Завершиться тур у неділю: "Аталанта" зіграє з "Пармою", "Ювентус" зійдеться з "Венецією", "Емполі" українського хавбека Віктора Коваленка у боротьбі за виживання прийме "Верону", "Лаціо" протистоятиме "Лечче", а "Фіорентина" завітає у гості до "Удінезе".

"Рома" ж українського форварда Артема Довбика, яка претендує на фініш у зоні Ліги чемпіонів, побореться з "Торіно".

Розклад і результати матчів 38-го туру Серії А

П'ятниця, 23 травня

21:45 "Комо" – "Інтер"

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21:45 "Наполі" – "Кальярі"

Субота, 24 травня

19:00 "Болонья" – "Дженоа"

21:45 "Мілан" – "Монца"

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Неділя, 25 травня

21:45 "Аталанта" – "Парма"

21:45 "Венеція" – "Ювентус"

21:45 "Емполі" – "Верона"

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21:45 "Лаціо" – "Лечче"

21:45 "Торіно" – "Рома"

21:45 "Удінезе" – "Фіорентина"

За тур до кінця таблицю Серії А очолює "Наполі" (79 очок). На другому місці перебуває "Інтер" (78 балів). Третьою йде "Аталанта" (74 пункти). У зоні Ліги чемпіонів також розташувався "Ювентус" (67 балів), який посідає четверту сходинку.

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"Рома" (66 очок) перебуває у зоні Ліги Європи – на п'ятій позиції у Серії А. "Лаціо" (65 балів) йде шостим – у зоні Ліги конференцій.

Таблиця Серії А після 37-го туру

Таблиця Серії А після 37-го туру / © flashscore.ua