ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
89
Час на прочитання
1 хв

Серія А: розклад і результати матчів заключного туру чемпіонату Італії, турнірна таблиця

"Інтер" та "Наполі" заочно визначать володаря "скудетто", а "Рома" Артема Довбика побореться за путівку до Ліги чемпіонів.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Артем Довбик, "Рома"

Артем Довбик, "Рома" / © facebook.com/officialasroma

23-25 травня відбудуться матчі останнього, 38-го туру італійської Серії А сезону-2024/25.

Він розпочнеться у п'ятницю, коли в заочній боротьбі визначиться володар "скудетто": "Інтер" на виїзді зустрінеться з "Комо", а "Наполі" прийме "Кальярі".

У суботу "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського позмагається з "Болоньєю", а "Мілан" поміряється силами з "Монцою".

Завершиться тур у неділю: "Аталанта" зіграє з "Пармою", "Ювентус" зійдеться з "Венецією", "Емполі" українського хавбека Віктора Коваленка у боротьбі за виживання прийме "Верону", "Лаціо" протистоятиме "Лечче", а "Фіорентина" завітає у гості до "Удінезе".

"Рома" ж українського форварда Артема Довбика, яка претендує на фініш у зоні Ліги чемпіонів, побореться з "Торіно".

Розклад і результати матчів 38-го туру Серії А

П'ятниця, 23 травня

21:45 "Комо" – "Інтер"

21:45 "Наполі" – "Кальярі"

Субота, 24 травня

19:00 "Болонья" – "Дженоа"

21:45 "Мілан" – "Монца"

Неділя, 25 травня

21:45 "Аталанта" – "Парма"

21:45 "Венеція" – "Ювентус"

21:45 "Емполі" – "Верона"

21:45 "Лаціо" – "Лечче"

21:45 "Торіно" – "Рома"

21:45 "Удінезе" – "Фіорентина"

За тур до кінця таблицю Серії А очолює "Наполі" (79 очок). На другому місці перебуває "Інтер" (78 балів). Третьою йде "Аталанта" (74 пункти). У зоні Ліги чемпіонів також розташувався "Ювентус" (67 балів), який посідає четверту сходинку.

"Рома" (66 очок) перебуває у зоні Ліги Європи – на п'ятій позиції у Серії А. "Лаціо" (65 балів) йде шостим – у зоні Ліги конференцій.

Таблиця Серії А після 37-го туру

Таблиця Серії А після 37-го туру / © flashscore.ua

Таблиця Серії А після 37-го туру / © flashscore.ua

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
89
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie