Серія пенальті визначила володаря Суперкубка Англії з футболу-2025 (відео)
"Крістал Пелас" сенсаційно виграв трофей, у серії пенальті здолавши "Ліверпуль".
"Крістал Пелас" став володарем Суперкубка Англії-2025, здолавши "Ліверпуль". Основний час матчу на стадіоні "Вемблі" в Лондоні завершився з рахунком 2:2, а в серії пенальті тріумфували "орли" – 3:2.
Уже на 4-й хвилині зустрічі рахунок відкрив новачок мерсисайдців Юго Екітіке.
"Орли" відповіли на 17-й хвилині, коли пенальті реалізував Жан-Філіп Матета.
Невдовзі підопічні Арне Слота знову вийшли вперед – на 21-й хвилині відзначився ще один новачок клубу Джеремі Фрімпонг. Його гол дозволив "червоним" піти на перерву в ролі лідера.
Однак у другому таймі "Крістал Пелас" зумів вдруге відновити паритет у цьому протистоянні – на 77-й хвилині точного удару завдав Ісмаїла Сарр.
Після нічиєї в основний час команди, згідно з регламентом турніру, одразу перейшли до серії пенальті.
Огляд матчу "Крістал Пелас" – "Ліверпуль"
Зазначимо, що минулого сезону "Ліверпуль" став чемпіоном АПЛ, а "Крістал Пелас" сенсаційно здобув Кубок Англії.