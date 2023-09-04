Серія А: "Дженоа" з Малиновським зазнала поразки, "Емполі" в дебюті Коваленка програв "Ювентусу" (відео)

У поєдинках 3-го туру італійської Серії А "Дженоа" українця Руслана Малиновського на виїзді програла "Торіно" ( 1:0 ), а "Емполі" ще одного нашого співвітчизника Віктора Коваленка вдома поступився "Ювентусу" ( 0:2 ).

Єдиний гол "грифони" пропустили в компенсований до другого тайму час. На 90+4-й хвилині перемогу "Торіно" приніс точний удар Неманьї Радонича.

Малиновський вийшов у стартовому складі генуезького клубу та відіграв 57 хвилин. У першому таймі українець отримав жовту картку.

Огляд матчу

"Дженоа" посідає 14-те місце в турнірній таблиці Серії А, маючи у своєму активі три очки. "Торіно" (4 бали) перебуває на 11-й позиції.

У заключному поєдинку туру "Ювентус" обіграв "Емполі", забивши по голу в кожному з таймів. На 24-й хвилині рахунок відкрив Данілу, а на 82-й хвилині перевагу туринців закріпив Федеріко К'єза.

Зазначимо, що на 39-й хвилині нападник "Старої синьйори" Душан Влахович не реалізував пенальті.

Коваленко, який нещодавно перейшов до "Емполі" на правах оренди з "Аталанти", дебютував у складі нового клубу на 72-й хвилині. Після виходу на заміну Віктор особливо нічим не запам'ятався.

Огляд матчу

"Ювентус" (7 очок) піднявся на третє місце у турнірній таблиці чемпіонату Італії. В активі "Емполі" нуль залікових пунктів та остання сходинка.

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