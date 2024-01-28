Серія А: "Інтер" здолав "Фіорентину" та повернув лідерство, "Лаціо" розділив очки з "Наполі" (відео)

"Інтер" на виїзді обіграв "Фіорентину" в матчі 22-го туру італійської Серії А. Поєдинок на "Стадіо Артеміо Франкі" в місті Флоренція завершився з рахунком 0:1 .

Єдиний гол "нерадзуррі" забили на початку зустрічі. Його автором на 14-й хвилині став аргентинський нападник Лаутаро Мартінес, який відзначився з передачі Кріст'яна Асллані.

Перемога дозволила "Інтеру" (54 очки) повернутися на перше місце в турнірній таблиці Серії А. Підопічні Сімоне Індзагі на один бал випереджають "Ювентус", а також мають гру в запасі. "Фіорентина" (34 пункти) йде на п'ятій позиції.

У наступному турі "нерадзуррі" 4 лютого приймуть "Ювентус", а "фіалки" 2 лютого на виїзді зіграють проти "Лечче".

В іншому центральному поєдинку 22-го туру італійського чемпіонату "Лаціо" розписав нічию з "Наполі". Зустріч на "Стадіо Олімпіко" в Римі завершилася без голів – 0:0 .

Після цього матчу "Лаціо" (34 очки) посідає шосте місце у Серії А. "Наполі" (32 бали) йде на дев'ятій сходинці.

У наступному турі римляни 4 лютого на виїзді зустрінуться з "Аталантою", а неаполітанці того ж дня приймуть "Верону".

Читайте також:

"Дженоа" з Малиновським за 6 хвилин оформила камбек і здобула перемогу в матчі Серії А (відео)

"Мілан" не забив два пенальті та драматично втратив перемогу в матчі 22-го туру Серії А (відео)

"Жирона" з Довбиком і Циганковим здобула чергову перемогу та повернулася на вершину Ла Ліги (відео)